No más personas referidas a Java

Manokwari, VIVA – Vicepresidente (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dijo, hay 24 hospital que se construirá sobre el terreno Papuasia según el documento del Plan Nacional de Desarrollo a Mediano Plazo (RPJMN) 2025-2029.

La construcción de estos centros de salud es uno de los principales objetivos del gobierno para mejorar los servicios de salud y el acceso equitativo para las personas en seis provincias de Papúa.

«En el RPJMN 2025-2029 hay 24 hospitales que serán construidos por el gobierno en la región de Papúa», dijo el vicepresidente Gibran durante una reunión en el Edificio de Finanzas del Estado de Manokwari, Papúa Occidental, el martes.

Vicepresidente de la República de Indonesia, Gibran Rakabuming Raka (centro) Foto : Oficina de la Secretaría del Vicepresidente

El vicepresidente dijo que la construcción del nuevo hospital contará con una serie de instalaciones, entre otros servicios de mamografía, tomografía computarizada, hemodinámica, resonancia magnética, así como la disponibilidad de médicos especialistas.

Se espera que la presencia de este centro pueda responder a las necesidades de los servicios de salud comunitarios, de modo que los papúes ya no tengan que ser remitidos a hospitales de Sulawesi o Java.

«Esto debe ser una preocupación para todos nosotros. Para que en el futuro ningún papú tenga que someterse a tratamiento en el exterior», afirmó el vicepresidente Gibran.

El vicepresidente espera que la formación de dos instituciones especiales tenga un impacto positivo en los esfuerzos del gobierno para realizar diversos programas de desarrollo para mejorar el bienestar del pueblo papú.

Las dos instituciones en cuestión son el Comité Directivo para la Aceleración del Desarrollo de la Autonomía Especial de Papúa (BP3OKP) y el Comité Ejecutivo para la Aceleración del Desarrollo de la Autonomía Especial de Papúa (KEP2OKP).

«Ahora hay dos instituciones. Pido una doble aceleración del desarrollo», afirmó.

Según él, el desarrollo equitativo en la Tierra de Papúa debe llevarse a cabo de manera consistente y sostenible para brindar beneficios a la comunidad y al mismo tiempo reducir las disparidades entre regiones.

El gobierno central necesita datos precisos de los gobiernos regionales, dijo, para que la planificación de programas, la asignación presupuestaria y la implementación del desarrollo se ajusten a las necesidades de la comunidad.

«El desarrollo en la región de Papúa no puede ser sólo de uno o dos años, sino sostenible», afirmó el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka. (Hormiga)