No lo sé, así que Taaruf lanza el tráiler, Fadi Alaydrus admite con entusiasmo que la comedia es más difícil que el terror

Jacarta – Proceso taadufAhora vuelve a la gran pantalla un mecanismo para introducir parejas potenciales en el matrimonio, que se lleva a cabo de acuerdo con la ley islámica. La productora Yahywa Titi Mangsa Presents está lista para presentar un punto de vista diferente a través de su última película, «Tak Kenal Maka Taaruf».

Lea también: Relación Romántica Rota, Fadi Alaydrus Admite Que Ha Decepcionado A La Familia De Naura Ayu



Lanzando oficialmente el tráiler de esta película de drama romántico con un toque de comedia, Yahywa Titi Mangsa Presents promete ser un espectáculo que no solo será entretenido. Se sabe que esta película es una adaptación de la popular novela del mismo título. Desplázate para obtener más información, ¡vamos!

Los productores revelaron las grandes ambiciones detrás de esta producción. Quieren que esta película sea un espectáculo que no sólo sea divertido, sino que también transmita un mensaje positivo, especialmente para los jóvenes.

Lea también: La relación de Fadi Alaydrus y Naura Ayu ha terminado oficialmente, esta es su confesión



El productor ejecutivo, Deddy Suherman, destacó que esta película podría ser una reflexión ideal para los jóvenes a la hora de elegir pareja.

«Queríamos hacer esta película para beneficiar a las generaciones más jóvenes para que puedan estar más atentos en las relaciones. Esta película podría ser una imagen ideal de cómo encontrar una pareja para organizar una vida mejor», dijo Deddy Suherman cuando se reunió en el área de Kuningan, en el sur de Yakarta.

Lea también: Al anunciar la ruptura, Fadi Alaydrus admite que ha lastimado a Naura Ayu



Al igual que Deddy, el director Toma Margens ve en esta película un reflejo de los distintos desafíos a los que se enfrentan los adolescentes de hoy. Está decidido a que esta película haga una contribución positiva al cine indonesio al presentar espectáculos que transmiten valores morales.

«En realidad queremos animar la industria cinematográfica con espectáculos que ofrezcan bondad. Y creemos que los adolescentes son la columna vertebral de un país. ¿Cómo pueden los adolescentes actuar también según la Shari’a? Por eso nos atrevimos a plantear un tema diferente a través de esta película», subrayó Toma Margens.

La película «Tak Kenal Maka Taaruf» presenta al actor. Fadi Alaydrus como uno de los personajes principales. Fadi revela cómo se atrevió a probar un género completamente nuevo en su carrera: la comedia.

Hasta ahora, Fadi es conocido por el público a través de los papeles dramáticos que ha interpretado, como en la película de terror Cult of the Devil y dos dramas románticos como Laura y Gita Cinta de SMA. Ahora está probando el género de comedia dramática romántica (romcom).

Fadi admite que hacer reír a la gente no es tarea fácil. Incluso se sintió muy nervioso y agobiado por su debut en el ámbito de la comedia.