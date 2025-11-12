No lo ignores, la ingesta de proteínas durante el periodo de crecimiento y desarrollo del niño ayuda a fortalecer el sistema inmunológico

Jacarta – Uno de los desafíos que aún enfrentan muchos padres es garantizar que sus hijos reciban alimentos. proteína suficiente y equilibrada. La proteína es un macronutriente esencial que funciona como un «elemento básico» del cuerpo.

La calidad y cantidad de proteínas realmente determina la tasa de crecimiento de los músculos, huesos, órganos y sistema inmunológico de un niño. Durante el período dorado de crecimiento, es decir, entre 1 y 3 años de edad, la necesidad de proteínas es muy alta para respaldar el aumento del crecimiento físico, la formación de tejido corporal y el desarrollo de las células cerebrales, junto con otros nutrientes importantes como la grasa, el hierro y el zinc.

La falta de ingesta de proteínas puede impedir el crecimiento de un niño, lo que puede provocar un retraso o retraso en el crecimiento. Los niños que carecen de proteínas tienden a tener músculos débiles y cabello que se cae fácilmente, porque las proteínas actúan como un componente básico del cuerpo.

«Los niños necesitan una ingesta suficiente de proteínas de calidad para ser la base del crecimiento. Las proteínas de calidad son un componente importante del cuerpo humano que desempeña un papel en el mantenimiento de la salud y el funcionamiento del cuerpo, y se recomienda elegir fuentes de proteínas de calidad sin azúcar añadido», dijo la experta en nutrición metabólica, Prof. Dr. Dr. Dida Akhmad Gurnida, Sp. A (k)., M.Kes en su declaración.

Dida añadió que una fuente de proteínas sin azúcares añadidos ayudará a evitar el exceso de ingesta calórica que supone un riesgo para la salud a largo plazo. Dar prioridad a las fuentes de proteínas de alta calidad que no contengan azúcares añadidos favorecerá la salud general y un desarrollo físico óptimo.

Mientras tanto, el presidente de la Asociación Indonesia de Parteras (IBI) en Java Central, Dr. Istirochah, S.SiT, Bd, M.Kes, dijo que las parteras tienen un papel muy importante en el apoyo al fortalecimiento del sistema nacional de salud, especialmente la salud de los niños. Asegurando el aporte proteico que los niños necesitan para un crecimiento óptimo.

Respondiendo a esta necesidad, la empresa farmacéutica líder de Japón, PT Otsuka Indonesia, presenta PROTERAL Junior. Este producto es una leche de crecimiento especialmente formulada para niños de 1 a 3 años, diseñada para favorecer un crecimiento físico y cognitivo óptimo.

Este producto también tiene la ventaja de un alto índice de energía proteica (PER), concretamente del 15%, y no contiene sacarosa ni azúcar añadido. Como es sabido, la presencia de sacarosa en la leche de crecimiento es una seria preocupación para los expertos en salud. El consumo excesivo de azúcar añadido a una edad temprana puede desencadenar diversos riesgos para la salud, incluido un mayor riesgo de obesidad, riesgo de diabetes y caries.