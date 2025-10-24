Jacarta – Fiestas familia diplomático joven Ministerio de Asuntos Exteriores (Ministerio de Asuntos Exteriores) Arya Daru Pangayunan, de 39 años, rechazó la conclusión de la policía de que no había ningún elemento delictivo y exigió que la investigación se abriera de la forma más abierta posible, sin motivos de «privacidad».

«No lo cierres por razones de privacidad. Sólo ábrelo, está bien. Tal vez haya una manera de entrar allí. Si realmente está ahí, simplemente ábrelo. Estamos abiertos. Así que no te preocupes, hay cosas que se están encubriendo. Queremos estar abiertos», dijo el abogado de la familia, Dwi Librianto, citado el viernes 24 de octubre de 2025.

Joven diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Arya Daru Pangayunan Foto : Facebook/Aro

Dwi también dijo que había testigos importantes que deberían poder arrojar luz sobre este caso, especialmente dos de los colegas de Arya en el Ministerio de Asuntos Exteriores, a saber, Vara y Dion, de quienes se sabía que estaban con la víctima por última vez en el centro comercial Grand Indonesia antes de su muerte.

Las imágenes de la cámara CCTV muestran a los tres comprando en varios puntos de venta del centro comercial. Sin embargo, hasta ahora la familia cree que no hay claridad sobre su relación y actividades antes de que ocurriera la tragedia.

Dwi instó a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a no esconderse detrás de razones éticas y de privacidad al manejar este caso. Afirmó que este caso también afectó a sus colegas diplomáticos, quienes ahora se sienten presionados psicológicamente debido a las numerosas especulaciones sin respuesta.

«En realidad, es sólo una cuestión de explorar los testigos y las pruebas existentes. Por ejemplo, ¿por qué no explorar a los testigos que se encontraron por última vez? Vira y Dion, ¿por qué no explorarlos?» dijo de nuevo.

Anteriormente se informó que la familia y el equipo legal del joven diplomático Arya Daru Pangayunan (ADP) visitaron nuevamente la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional para instar a que se abriera ampliamente el caso de la muerte de Arya Daru. Insisten en pedir título de caso especial.

«Hay muchos testigos de hechos que pueden ser escalados a la investigación. Así que eso es lo que presionaremos aquí. Lo más importante es que pedimos un título de caso especial para que pueda abrirse», dijo Dwi Librianto, abogado de la familia Arya Daru, el jueves 23 de octubre de 2025.

Para su información, el cuerpo de Arya fue encontrado en condiciones patéticas en su pensión en el área de Menteng, en el centro de Yakarta, el martes 8 de julio de 2025. Fue encontrado con el rostro envuelto en plástico y cinta adhesiva amarilla, lo que dio lugar a especulaciones públicas sobre un presunto asesinato.