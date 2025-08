¡No les importa la condición de la gente!

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto dirigir Sesión del gabinete plenario en el Palacio Presidencial de Yakarta, Central Yakarta, miércoles 6 de agosto de 2025.

Prabowo en su dirección había mencionado la existencia de individuos que interpretaron la economía indonesia.

Según él, estos elementos solo tienen la intención de buscar enormes ganancias independientemente de la condición de la sociedad indonesia. Por lo tanto, ha ordenado las filas TNI Y Polri para erradicar los elementos del jugador económico.

«El Ministro de Agricultura fue asistido por otros ministros, alentado por el Ministro de Finanzas, asistido por el TNI, la policía, así como la oficina del fiscal porque en la economía, nos enfrentamos a jugadores que tienen otras agendas que nosotros», dijo Prabowo en su dirección.

«Hay jugadores en esta economía cuya intención es buscar el máximo beneficio, sin importar cómo sean las personas, si es necesario, las personas se empobrecen continuamente para que puedan chupar nuestra riqueza, como chupar sangre», continuó.

En esa ocasión, Prabowo enfatizó que el gobierno sería firme contra estos actores económicos. No quería que el pueblo indonesio continuara siendo empobrecido por la gente.

«No somos niños, nos sentamos aquí, en el gabinete, yo, como presidente, vicepresidente, no somos niños, no podemos ser engañados, ya no podemos ser engañados. Queremos ser buenos y dar todas las oportunidades, pero no estamos dispuestos a estar empobrecidos», concluyó Prabowo.