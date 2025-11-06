No le tengo miedo a Jokowi, tiene muchos logros que hay que reconocer

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto subrayó que no se siente asustado ni controlado por el presidente Joko Widodo (Jokowi). De hecho, evaluó que Jokowi logró una serie de logros importantes durante sus dos mandatos, especialmente en el mantenimiento de la estabilidad económica nacional.

Prabowo hizo esta declaración cuando asistió a la inauguración de la fábrica de PT Lotte Chemical Indonesia en Cilegon, Banten, el jueves 6 de noviembre de 2025, a la que también asistieron varios funcionarios surcoreanos. Frente a los invitados, Prabowo se refirió a la aparición de una percepción pública de que todavía está bajo la sombra de Jokowi.

«No es que Prabowo le tenga miedo a Jokowi. ¿Prabowo todavía está controlado por Pak Jokowi? No existe tal cosa. Pak Jokowi nunca me ha dejado nada, sí. Tengo que decir la verdad», dijo Prabowo según lo informado por YouTube de la secretaría presidencial.

Prabowo también pidió al público que sea justo y objetivo al evaluar el desempeño del gobierno anterior. Cree que Jokowi ha dejado una buena base económica para Indonesia.

Presidente Prabowo Subianto Foto : Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

«Él lideró durante 10 años, reconocido por el mundo. Sin embargo, la inflación bajo su mando fue bastante buena, el crecimiento fue bueno. Vamos, tienes que tener razón, ser honesto», dijo Prabowo, recibido con aplausos del público.

Además, Prabowo se refirió a la importancia de respetar a los líderes anteriores, en lugar de derribarlos cuando ya no estén en el cargo. Cree que se debe cambiar la cultura de derrocar a los líderes para que la nación indonesia pueda seguir progresando y siendo sólida.

«Entiendo por qué hay una cultura que no es buena. Se buscan líderes. Cuando están en el poder se sienten halagados. ¿Qué tipo de cultura es ésta? Tenemos que cambiar esto», afirmó.

En la misma ocasión, Prabowo también apreció la cooperación cada vez más estrecha entre Indonesia y Corea del Sur, incluso a través de grandes inversiones de Grupo Lotte por valor de 65 billones de IDR. Él cree que la confianza de los inversores globales en Indonesia debe mantenerse garantizando un gobierno limpio y estable.

«Si ahora confían en mí para liderar la nación, quiero liderar un gobierno limpio, un gobierno que no sea corrupto», dijo Prabowo.

Cerró su discurso con una invitación a todos los partidos a apoyar inversión extranjera lo que proporciona beneficios para el desarrollo nacional.