¡No lastimes los sentimientos de los musulmanes!

Yakarta, Viva – Miembro de la Comisión VIII DPR RI Faction del National Awakening Party (PKB), Maman Imanulhaq Advertencia al Ministro de Hajj y Umrah, Mochamad Irfan Yusuf o Gus Irfan no quedar atrapado con problemas corrupción.

Maman confirmó esto para responder a la formación Ministerio de Hajj y Umrah. Según él, la presencia de este ministerio marca la gravedad del gobierno para mejorar la calidad de los servicios para los peregrinos.

Sin embargo, recordó, para que no haya más casos de corrupción relacionados Haji soñando Bajo el recién formado Ministerio de Hajj y Umrah.

«Ciertamente damos la bienvenida al nacimiento del Ministerio de Hajj y Umrah. Pero lo que es más importante, no dejemos que el Ministerio esté atrapado en el tema clásico, a saber, la corrupción. El caso de la corrupción de cuotas del Hajj que ocurrió en 2024 debe ser una advertencia sólida. Eso no debe repetirse», dijo Maman, jueves 11 de septiembre de 2025.

Maman explicó, la Comisión VIII del Parlamento Indonesio llevaría a cabo funciones de supervisión estrictas del Ministerio de Hajj y Umrah.

Porque, la práctica de la corrupción en la gestión de la peregrinación no solo perjudica al país, sino que también perjudica los sentimientos de los musulmanes que cumplen los quinto pilares del Islam con un sacrificio total.

«Cada año, millones de musulmanes ahorran durante años para poder ir a Tierra Santa. Cuando hay abuso de cuotas o desviaciones presupuestarias, significa que el estado no protege los derechos de los peregrinos. No queremos que eso vuelva a suceder», dijo.

Maman también enfatizó que la implementación de la peregrinación en el futuro debe ser más profesional, moderna y orientada al servicio de los peregrinos.

Esto incluye la gestión de cuotas, el sistema de digitalización de registro, la transparencia de costos, la provisión de alojamiento y transporte adecuados, para fortalecer los servicios de salud.

«Los peregrinos deben irse con calma y regresar con seguridad. El estado está obligado a garantizar que todos los aspectos del viaje y la adoración funcionen sin problemas. Por esta razón, se necesita gobernanza profesional, no solo una ceremonia política o interés político», dijo Maman.

Además, el político del Distrito Electoral IX de Java Occidental también alentó una sinergia entre el gobierno, el DPR, las organizaciones islámicas y la sociedad civil en la supervisión de Hajj. Dijo que la fuerte supervisión pública es la clave para que el nuevo ministerio permanezca en el camino correcto.

«En el DPR estamos listos para cooperar con el Ministerio de Hajj y Umrah en la construcción de un sistema de peregrinación limpia. Sin embargo, también nos convertiremos en un socio crítico para que cada rupia y cada cuota de Hajj se usen completamente para beneficio de los peregrinos», concluyó.