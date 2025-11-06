‘No la conozco. No tenemos conexión’

SZA No es una artista que se involucre regularmente en controversias, pero cuando la desafían, ella retrocederá. Esa fue la situación el verano pasado cuando el rapero agitador Nicki Minaj acusado públicamente Gerente de SZA, Terrence “Punch” Henderson de TDEde intimidarla. SZA respondió de manera indirecta, pero luego la situación se convirtió en un ir y venir demasiado complicado para resumirlo rápidamente.

SZA habló sobre el intercambio en la última GQ.

«No la conozco», dijo SZA sobre Minaj. «No tenemos ninguna conexión entre nosotros. No hay una historia de fondo. No había una narrativa lineal. Era simplemente como, ‘Roc Nation’… No sé de dónde vino. Ni siquiera me corresponde corregir una narrativa con la que no tengo nada que ver. Fue un poco extraño. Fue muy como, ‘¿Por qué?’ Pero también, ya sabes, «supongo». »

Esa no es la única controversia en la que se vio envuelta: durante el año pasado, trabajó extensamente con Kendrick Lamar, quien también es administrado por Top Dawg Entertainment, y se encontró recibiendo críticas colaterales de la disputa en curso y de alto perfil de Lamar con Drake (que es incluso más complicada que la disputa de Minaj). SZA se apresuró a decir que es amiga de ambos artistas y calificó la situación de «desafortunada».

“Era algo entre dos hombres adultos, así que ¿por qué me insertaría yo entre algo entre dos hombres adultos, sabes?”, dijo. «Y siento que así es como se sentían todos, con excepción de las personas que no se sentían de esa manera. Realmente no tenía ningún interés, per se. Obviamente, amo a Kendrick. Estoy firmado con TDE. Esa es mi familia. Obviamente, conozco a Drake desde hace mucho tiempo y tenemos una hermosa relación. Y, obviamente, siempre es desafortunado cuando ocurre lo desafortunado».