¡No juegues! Los acaparadores, los cárteles y los especuladores del precio del arroz en Riau serán procesados

Pekanbaru, VIVA – Dirección Especial de Investigación Criminal (Ditreskrimsus) de la Policía Regional. Riau presidiendo la Reunión de Coordinación del Grupo de Trabajo sobre Control de Precios Arroz 2025 en la Jefatura Regional de Policía de Riau, miércoles 22 de octubre de 2025.

A esta reunión asistieron representantes de Bareskrim. policia nacionalMuchos Alimento Nacional, Servicio Comercial, Servicio de Alimentos, DPMPTSP, así como líderes de Perum Bulog de varios distritos/ciudades de la provincia de Riau.

Esta actividad se llevó a cabo con base en el Decreto del Jefe de la Agencia Nacional de Alimentos de la República de Indonesia Número 375 de 2025 sobre el Grupo de Trabajo de Control de Precios del Arroz.

El Grupo de Trabajo se formó para garantizar que los precios del arroz se mantengan en línea con el precio minorista más alto (HET), proteger a los consumidores y evitar prácticas de acaparamiento o juego de precios en el mercado.

El director de Investigación Criminal y Criminal de la Policía Regional de Riau, Kombes Ade Kuncoro, dijo que la Policía Regional de Riau está comprometida a mantener la estabilidad de los precios y la disponibilidad de arroz en toda la región de Riau mediante una estricta supervisión sobre el terreno.

«Actuaremos con firmeza si encontramos indicios de violaciones como acaparamiento, cárteles o especulación de precios. También hemos dado instrucciones a la policía regional para que realice una supervisión directa y comunique los resultados a través del sistema de la Agencia Nacional de Alimentación», subrayó Ade.

Explicó que los empresarios que vendan arroz por encima del HET recibirán una advertencia por escrito para que ajusten el precio en el plazo de una semana.

«Si esto no se cumple, el Grupo de Trabajo se coordinará con el Grupo de Trabajo de Alimentos de la Policía Nacional para llevar a cabo procedimientos legales de acuerdo con la normativa aplicable», dijo Ade.

El representante de la Agencia Nacional de Alimentos, Hendrawan Sapta, enfatizó que su partido iría directamente a los distritos y ciudades que todavía muestran precios del arroz por encima del HET.

«Realizaremos controles en varias zonas hasta el 27 de octubre de 2025», dijo.

Mientras tanto, el representante de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Nacional, el comisionado John Wesly Arianto, agregó que el equipo del Grupo de Trabajo de Alimentos de la Policía Nacional está trabajando desde arriba hasta abajo para garantizar que los precios se mantengan bajo control.

«Si en el plazo de una semana el precio no vuelve a subir al HET, la Policía Nacional buscará la raíz del problema y tomará medidas firmes contra los implicados», subrayó.

Desde el punto de vista de la oferta, el jefe de la Oficina Regional de Perum Bulog de Riau y las Islas Riau, Dani Satrio, confirmó que las existencias de arroz SPHP en Riau se encuentran en condiciones seguras, alcanzando las 340 mil toneladas.

«Estamos dispuestos a apoyar operaciones de mercado de bajo coste y movimientos de estabilización de precios cuando sea necesario», afirmó.