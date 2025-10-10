¡No juegues a cortar servicios, rehenes de los derechos de los ciudadanos!

Jacarta – Presidente Comisión XIII RPD RI, Willy Aditya lamento el movimiento BPJS Salud que se desconecta temporalmente servicio contra 50 mil habitantes Pamekasan debido a seis meses de atrasos en las contribuciones del gobierno distrital por valor de 41.000 millones de IDR.

Willy consideró inconstitucional esta acción. Recordó que BPJS no es una institución de seguros comercial, sino una institución de seguridad social creada por el Estado para servir al pueblo.

«BPJS fue creado por ley, no es una institución puramente comercial de seguros. BPJS fue creado por el Estado para servir a los ciudadanos. No piensen y actúen como si fuera un sector privado puro. Jugar con cortar servicios, hacer amenazas aquí y allá, esa no es la manera de hacerlo», dijo Willy a los periodistas, el viernes 10 de octubre de 2025.

Willy considera que la decisión del BPJS de mantener como rehenes los derechos de salud de los ciudadanos para presionar al gobierno del distrito es constitucionalmente incorrecta.

«¿Por qué utilizar el término contribución? Es porque el espíritu es participación. No lo confunda con el pago de primas. Especialmente así, ¿por qué lo toma como rehén? derechos humanos ¿Los residentes de Pamekasan amenazarán al Gobierno de Regencia? dijo.

Por lo tanto, Willy pidió a BPJS y al Gobierno de Pamekasan que se sentaran juntos de inmediato para encontrar una solución.

«Las necesidades pendientes de cotización aún pueden ser cubiertas por la mayoría de los participantes que pagan activamente», afirmó Willy.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos (HAM) de la Cámara de Representantes también evaluó que el valor de los atrasos de 41.000 millones de IDR no era comparable al APBD total de Pamekasan 2025, que alcanzó más de 2 billones de IDR.

Willy enfatizó que el estado está comprometido a destinar suficiente presupuesto de la APBN y la APBD para programas de salud ciudadana, lo cual es un mandato constitucional.

«No se metan con los derechos humanos de las personas y mucho menos con este tema de salud. El monto de las contribuciones pendientes es sólo el 5 por ciento del total de 872.009 residentes que han cumplido con las contribuciones», dijo Willy.

«Esto significa que en realidad se pueden cubrir las necesidades de los contribuyentes, así que no lo discutamos», continuó.

Además, Willy también destacó la tarifa de participación de BPJS Health para los residentes de Pamekasan, que es menos del 1% del APBD.

«Así que no hay necesidad de armar mucho escándalo. El gobierno regional definitivamente tiene una estrategia para resolver esto. Así que sentémonos juntos, dialogemos y encontremos una solución. No demoren el cumplimiento del derecho humano de la población a la salud», subrayó Willy.