¡No intervengas con John Herdman en la selección nacional de Indonesia!

VIVA – Antes del anuncio oficial Juan Herdman Como entrenador de la selección de Indonesia, la cuestión que se plantea no es sólo la figura del entrenador, sino también hasta qué punto se mantendrá su independencia. Observador de fútbol nacional Carpeta Singh o Carpeta de tapones cree que el éxito de Herdman en el futuro dependerá de la actitud PSI en dar espacio de trabajo completo sin intervención.

Binder recordó que la experiencia y el historial de Herdman no significarían mucho si la federación volviera a interferir en cuestiones técnicas, especialmente en la selección de jugadores. Según él, el apoyo del público y el compromiso del PSSI han sido dos factores decisivos desde el inicio del período de entrenamiento.

El nombre de John Herdman se hace más fuerte como candidato a entrenador equipo nacional de indonesia. El técnico con pasaporte inglés habría aceptado la oferta presentada por el PSSI, aunque el proceso de firma del contrato no se ha anunciado oficialmente.

Candidato a entrenador de la selección nacional de Indonesia, John Herdman

Bung Binder reveló que la decisión de Herdman de elegir Indonesia se basó en una cuidadosa consideración. Dijo que el valor del contrato ofrecido por PSSI se consideró más competitivo que otras dos ofertas de diferentes países.

«Se han alcanzado todos los acuerdos. John Herdman eligió Indonesia porque el valor del contrato era mejor que el de los otros dos países que también presentaron ofertas», dijo Binder, citado por el canal. YouTube Bung Binder FútbolDomingo 28 de diciembre de 2025.

En esta situación, Binder cree que el nombramiento de Herdman es sólo cuestión de tiempo. Sin embargo, destacó que el mayor desafío del técnico de 50 años no es sólo el aspecto técnico.

Según Binder, el historial de Herdman con Nueva Zelanda, Canadá y Toronto FC merece ser apreciado. Sin embargo, recordó que el éxito en otros países no puede replicarse automáticamente en Indonesia.

«Tuvo éxito donde estaba antes, pero eso no garantiza que tendrá éxito aquí», dijo Binder.

Por esta razón, Binder destacó específicamente el papel de PSSI. Pidió a la federación que no repita la vieja costumbre de interferir en las decisiones de los entrenadores, especialmente en lo que respecta a la selección de jugadores hereditarios y locales.

Binder cree que Herdman es conocido como un entrenador firme y con principios claros a la hora de determinar la composición del equipo. Una intervención, según él, sólo perturbaría el proceso de formación del equipo y dañaría la confianza del entrenador.