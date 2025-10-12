No interfiere con el THR y el salario del 13.º ASN en Yakarta.

Jacarta – El gobierno provincial de Yakarta enfatizó que recortar los fondos de transferencia del gobierno central en 15 billones de IDR no afectará el bienestar de los funcionarios estatales (ASN) o de los empleados que no pertenecen a la ASN.

Lea también: Nissan GTR R35 luce diferente en IMX 2025



Se garantiza que todos los derechos de los oficiales, incluidos los pagos, Hari Raya (THR) y el decimotercer salario, permanecerán seguros y se pagarán según el cronograma prescrito.



Personal especial del gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung, Chico Hakim Foto : Club de abogados de YouTube de Indonesia

Lea también: ¡Reveló! Razones por las que la familia de Amanda Manopo quiere aceptar a Kenny Austin



El personal especial del Gobernador de DKI Yakarta para las Comunicaciones Sociales, Cyril Raoul Hakim o Chico Hakim, explicó que aunque el valor del APBD de 2026 se ha ajustado a 79,06 billones de rupias, las actividades y programas del gobierno provincial continuarán como se planeó originalmente.

Según sus palabras, los ahorros presupuestarios no afectarán a los sectores que están directamente relacionados con las necesidades básicas de la población.

Lea también: De visita en Gaza, el enviado especial de Trump comprueba el cumplimiento del alto el fuego por parte de Israel



«En general, esto no perturbará los planes de trabajo a corto plazo (2025-2026) o a largo plazo (hasta 2029 según el RPJMD), siempre que lo llevemos a cabo con disciplina y creatividad», dijo Chico, citado por tvOnenews, el domingo (10/12/2025).

Agregó que todos los programas prioritarios que tocan directamente a la comunidad permanecen protegidos. Entre ellos se incluyen los subsidios al transporte público (PSO Transjakarta), la tarjeta inteligente de Yakarta (KJP), la tarjeta de estudiante superior de Yakarta (KJMU) y los servicios básicos de salud.

«Los programas prioritarios como los subsidios al transporte público, KJP, KJMU y los servicios básicos de salud siguen siendo seguros. Nos hemos asegurado de que los salarios de ASN, PPPK y no ASN (incluido PJLP) no se vean afectados, incluidos THR y el 13º salario de este año», enfatizó.

Chico también aseguró que el Gobierno Provincial de DKI no recortará las asignaciones para protección social o empoderamiento económico comunitario.

«No hay recortes al KJP/KJMU o al programa MIPYME; esto debe protegerse», dijo. (Abdul Gani Siregar/tvOnenews.com/Jakarta)