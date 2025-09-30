VIVA – El caso de los jugadores naturalizados ilegales sucediendo Equipo nacional Malasia sigue siendo el centro de atención. Los medios de comunicación chinos afirman que la Federación de Fútbol de Vietnam (VFF) es la fiesta que informa a Malasia a FIFA al final de sanciones severas.

Leer también: Observador: Indra Sjafri Right elección del equipo nacional de Indonesia para los Juegos SEA 2025



Esta noticia fue revelada por primera vez por China 163 Media el domingo 28 de septiembre de 2025. En su informe, dijeron que VFF presentó una protesta después de que Vietnam perdió 0-4 de Malasia en el partido de clasificación de la Copa Asiática de 2027, el 10 de junio pasado.

«Después del partido, la Asociación de Fútbol de Vietnam presentó una protesta sobre el supuesto uso de jugadores naturalizados ilegales por parte del equipo de Malasia en el partido», escribió 163.

Leer también: Horario completo para la segunda jornada de la Europa League: Calvin Verdonk CS Challenge como Roma



El informe también explicó que la FIFA intervino inmediatamente para realizar una investigación. A partir de los resultados del examen, se encontró que varios documentos presentados por Malasia habían sido dañados y falsificados.

Otros medios chinos, QQ, también fortalecieron las noticias. Escribieron que se cree que la Federación Vietnamita es el partido que informa Malasia. «Después del partido, se informó la Federación de Malasia, y se creía que los vietnamitas», escribió QQ.

Leer también: Lista de 26 jugadores de Arabia Saudita enfrentan el equipo nacional indonesio



Como resultado, la FIFA castigó a siete jugadores naturalizados de Malasia. Son FacUdo Garces, Imanol Machuca, Hect Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo y Jon Irazabal. Los siete tienen prohibido actuar en todos los niveles de competencia durante 12 meses.

Además de la prohibición de jugar, cada jugador también fue sentenciado a una multa de 2,000 francos suizos. Mientras que la Federación de Fútbol de Malasia (FAM) también se vio afectada por la SAP con una multa de 350 mil francos suizos.

La tensión aumentó después de que Tunku Ismail Sultan Ibrahim, la figura detrás del programa de naturalización del tigre malaya, hizo acusaciones. Había acusado a Indonesia de estar involucrado, además de destacar el nombre de Nguyen Thi My Dung, miembro del Comité Disciplinario de la FIFA de Vietnam, a quien se consideraba que tenía un papel en esta oración.

Vietnam en sí es posiblemente la parte más beneficiada. Porque, la derrota 0-4 en junio hizo sus posibilidades de calificar para las finales de la Copa Asiática 2027 agotadas. Pero con Malasia fue sentenciado a sanciones, Jalan Vietnam podría abrirse nuevamente.