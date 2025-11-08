No impidas que nadie se vaya de Golkar.

Ambón, VIVA – Presidente general del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia, inauguró oficialmente la XI Conferencia Regional del Partido Maluku Golkar (Musda) en Baileo Eikumene, ciudad de Ambon, el sábado (11/8/2025).

Lea también: Prabowo quiere que este año se completen 18 proyectos downstream por valor de 600 billones de IDR



A la Musda, que tuvo como tema «Golkar Sólido para Indonesia», asistieron administradores y cuadros de Golkar de 11 distritos/ciudades de toda la provincia de Maluku. En su discurso, Bahlil enfatizó la importancia de la solidaridad interna del partido y el pleno apoyo a los programas del gobierno central y regional.



Bahlil inauguró el Musda XI del Partido Maluku Golkar en Baileo Ekumene, ciudad de Ambon

Lea también: El papel de Bahlil Lahadalia detrás de la gigantesca inversión de Lotte en Cilegon



«Golkar, que fue fundado por Bung Karno y los padres fundadores de la nación, luego ejecutado durante la época del presidente Suharto, es un partido cuyas acciones son propiedad del pueblo y del gobierno. Golkar no pertenece a ciertas familias o grupos, sino que pertenece a toda la comunidad, incluido el pueblo Maluku», dijo Bahlil.

Bahlil también enfatizó que el Partido Golkar es una casa grande abierta a todos, incluidos aquellos que han abandonado el partido.

Lea también: Bahlil: Si es necesario, todos los expresidentes recibirán el título de héroe nacional



«Si hay hermanos nuestros que han abandonado el Partido Golkar, no los detengamos. No evitan a Golkar, sino que buscan nuevas experiencias. Si luego se sienten incómodos en otro lugar, la puerta de Golkar siempre está abierta para ellos», dijo.

En esa ocasión, Bahlil también invitó a todos los cuadros de Maluku Golkar a apoyar los programas prioritarios del gobierno del presidente Prabowo Subianto y del vicepresidente Gibran Rakabuming Raka.

Dijo que algunos de estos fueron el programa de Alimentos Nutritivos Gratuitos (MBG) para escuelas públicas, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, la soberanía energética nacional y el empoderamiento económico a través de la Cooperativa Roja y Blanca.

«Necesitamos apoyar estos programas juntos porque afectan directamente los intereses del pueblo. Golkar debe estar en primera línea para ayudar al gobierno», dijo Bahlil.

Al final de su discurso, Bahlil enfatizó su compromiso de ayudar al Partido Maluku Golkar para que continúe desarrollándose y volviendo a la gloria en el escenario político nacional.

«No dejaré que el Partido Golkar Maluku funcione solo. Estaré con ellos para que Golkar Maluku pueda volver a su asiento en la RPD de RI y repetir su antigua gloria», enfatizó. (Reporte de Usman Mahu, tvOne, Maluku)