No hubo ninguna orden durante el arresto.

Yakarta, Viva – fiestas Depósito Foundation pregunta al director ejecutivo de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen liberado después de ser recogido por la fuerza y ​​nombrado sospechoso por la presunta incitar a las masas de hacer manifestación causar el caos en el área de Yakarta.

Leer también: Ministro del Interior: Desde el 25 de agosto, ha habido 107 puntos de acción en 32 provincias



«¡Free Delpedro Marhaen!» Según lo citado por Viva a través de las redes sociales, Instagram @lokataru_foundation, martes 2 de septiembre de 2025.

Lokataru explicó que Delpedro fue recogido por la fuerza por los miembros Polda Metro Jaya El lunes 1 de septiembre de 2025. La recolección forzada se consideró sin una base legal clara.

Leer también: Reconocimiento de los perpetradores de la quema de paradas de autobús en Yakarta cuando la manifestación condujo al caos





Director Ejecutivo de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen fue arrestado por la policía

«El director de la Fundación Lokataru fue recogido por la fuerza sin una base legal clara», escribió.

Leer también: La policía estableció que el director de Lokataru sea sospechoso, supuestamente un estudiante anarquista durante la manifestación del DPR



Lokataru también dijo que los miembros de la policía metropolitana de Yakarta no aportaron una orden de arresto contra Delpedro.

«No se mostró ninguna orden durante el incidente. Las autoridades inmediatamente trajeron a la policía metropolitana de Yakarta», escribió.

Para la información, se dice que el Director Ejecutivo de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen, fue nombrado sospechoso de incitación provocativa de estudiantes o niños para llevar a cabo actos anarquistas cuando la manifestación condujo al caos en el edificio del Parlamento.

«Alguien que fue arrestado ciertamente ya había sido nombrado sospechoso», dijo el jefe de relaciones públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, la comisionada de policía Ade Ary Syam Indradi, martes 2 de septiembre de 2025.

El ex jefe de policía del metro del sur de Yakarta dijo que, antes de ser arrestado el 1 de septiembre de 2025, la noche, los investigadores tuvieron una serie de investigaciones del 25 de agosto de 2025.

«Si arrestas, los investigadores arrestan que hacen esfuerzos para arrestar a DMR, que anteriormente se llamaba sospechoso», dijo.

Anteriormente informó, la policía habló sobre las noticias del director ejecutivo de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen, según los informes, recogidos por la policía de Yakarta forzada.

«Por lo tanto, es cierto, la policía metropolitana de Yakarta en este caso investigadores de la Dirección de Investigación Criminal ha arrestado al hermano de DMR», dijo el jefe de relaciones públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, el comisionado de policía Ade Ary Syam Indradi, martes 2 de septiembre de 2025.



Los oficiales limpiaron el daño después de la manifestación en la Policía Metropolitana de Yakarta.

Él dijo que la persona interesada fue arrestada por acusaciones de incitación en la naturaleza al involucrar a los estudiantes. Hasta ahora, Delpedro todavía se está examinando intensamente.

«Para las supuestas invitaciones de incitación provocativa al involucrar a estudiantes, incluidos niños», dijo.