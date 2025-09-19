No hubo bajas del terremoto de Nabire

Yakarta, Viva – Junta Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) No digas nada víctima el alma en el interior terremoto la tierra que ocurre en NabirePapua central con una magnitud de 6.6.

«A partir de las 11.00 WIB, no hubo bajas», dijo el teniente general de BNPB, Tni, Tni Suharyanto En una conferencia de prensa, viernes 19 de septiembre de 2025.

Además, Suharyanto también dijo que, en general, el daño causado por el terremoto no fue demasiado grave o significativo.

«En general, este daño no es significativo», dijo.

El daño que surgió, continuó, fue un puente de hundimiento, dos casas fueron gravemente dañadas, vidrios rotos en la oficina del regente, y un techo de la iglesia estaba dañado.

«Luego, se informó que también se informó que el aeropuerto de Nabire, había un vaso roto», dijo.

Anteriormente en 1.19 WIB o 3.19 ingenio, se produjo un terremoto en Nabire y confirmó que no tenía el potencial de un tsunami.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) a través de una página oficial citada en Yakarta declaró el viernes que el terremoto que sacudió a Nabire estaba ubicado en las coordenadas de 3.47 LS, 135.49 Bt.

La ubicación, según los mismos datos, está a unos 29 kilo metros al noroeste de la ciudad de Nabire con una profundidad de 24 kilómetros.

«No hay potencial de tsunami», escribió BMKG.

Unos minutos más tarde, Nabire fue nuevamente sacudido por el terremoto de magnitud 3.9 a 01.35 WIB. Luego, a las 01.36 Wib, el terremoto de magnitud 3.9 sacudió la ciudad de Nabire.

La réplica continuó con la magnitud 3.4 a las 01.43 Wib, luego a las 01.51 Wib El terremoto de magnitud 4.0 volvió a sacudir la ciudad.

Luego, lo último es en 02.05 Wib Nabire City, Central Papua, todavía sacudido por un terremoto de magnitud 2.6.