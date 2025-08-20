No hubo aumento en PBB-P2, esta es la explicación

BanyuwangiVIVA – Polémica de impuestos rural y urbano de tierras y edificios (PBB-P2) En Banyuwangi fue finalmente respondido directamente por el gobierno de la regencia (Gobierno de regencia) Banyuwangi. A través de la sumisión de una reunión plenaria al DPRD, el gobierno de la regencia enfatizó que no hubo aumento en PBB-P2, tanto en 2025 como en 2026.

El ejecutivo diario del Secretario Regional de Banyuwangi Regency, Guntur Priambodo, reveló que su partido había presentado una reunión plenaria como seguimiento a una consulta conjunta del Ministerio del Interior (Kemendagri).

«Este es un seguimiento de acuerdo con los resultados de la consulta del gobierno de Banyuwangi Regency junto con el Comité Especial de DPRD al Ministerio del Interior», dijo Guntur en Banyuwangi, miércoles, agosto de 2025, citado por Antara.

Compromiso de aplicar multitarif

Según Guntur, el gobierno de Banyuwangi Regency nunca ha tenido la intención de aumentar los aranceles PBB-P2 desde el principio. En cambio, asegura que la aplicación del sistema MultitariF todavía se mantenga.

«Desde el comienzo del gobierno de la regencia de Banyuwangi, nunca ha tenido la intención de recaudar PBB-P2, Alhamdulillah, hemos transmitido al Ministerio del Interior del Comité Especial de DPRD», dijo.

Explicó que la tarifa PBB-P2 se determinó como la disposición original, a saber, multitarif de acuerdo con el Artículo 9 del Reglamento Regional Número 1 de 2024 «. Por lo tanto, no hay alias de opción única que no haya cambios en el Artículo 9», explicó Guntur.

Evaluación del Ministerio del Interior y las últimas cartas

Guntur reveló que el 25 de julio de 2025, el Ministerio del Interior había emitido una carta de notificación número 900.1.13.1/3142/ que le pidió a Banyuwangi que cambiara el artículo 9 del número 1 de Perda de 2024 de multitarifa a un solo tarifa.

Sin embargo, el gobierno de Banyuwangi Regency rechazó la opción. «Sin embargo, el gobierno de la regencia de Banyuwangi sigue comprometido a no criar PBB-P2 al dar estímulo a la comunidad», dijo Guntur.

Ese compromiso, continuó, se reflejó en la declaración de impuestos de 2025 (SPPT) que declaró que no hubo aumento en comparación con los años anteriores.

Además, el Ministerio del Interior ha emitido el último número circular 900.1.13.1/4528SJ el 14 de agosto de 2025 sobre el ajuste de la política fiscal regional y la retribución regional. En la carta, las tasas de PBB-P2 se devuelven a la autoridad de sus respectivas regiones.

«Con este nuevo SE, el gobierno de la regencia de Banyuwangi junto con el DPRD presentan el compromiso de continuar implementando un sistema de multitarifas en la regulación regional de PDRD, Alhamdulillah aprobó el Ministerio de Asuntos Interiores», dijo Guntur.

No hay carga adicional para los residentes

Con esta certeza, la comunidad Banyuwangi ciertamente no soportará la carga adicional de PBB-P2. Este paso también se considera una forma de estímulo y parcialidad del gobierno local hacia las condiciones económicas de los ciudadanos.