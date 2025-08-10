Bandung, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto dijo que la nación indonesia era una gran nación. En línea con esto, el pueblo indonesio necesita un soldado fuerte.

PRABOWO transmitió esto en la ceremonia de las fuerzas operativas y honorarias militares en las Fuerzas Especiales del Comando Pusdiklatsus (Kopassus), Batujarar, Bandung, Java Occidental hoy, domingo 10 de agosto de 2025.

«Nuestra nación es una gran nación, nuestra nación es una nación rica. Por lo tanto, nuestra nación necesita un fuerte soldado», dijo Prabowo en su dirección.

Prabowo en el campo, Suparlan Pusdiklatpassus, Batujar, Bandung

Prabowo dijo que una nación no sería independiente si no tuviera un ejército fuerte.

«No hay una nación independiente sin un soldado fuerte. No hay una nación independiente sin un soldado fuerte», continuó.

Prabowo luego dijo que el mundo estaba lleno de incertidumbre. La guerra dijo que sucedió en todas partes.

Enfrentando estas condiciones, Prabowo enfatizó que actualmente su gobierno estaba fortaleciendo la defensa y la región de la soberanía de Indonesia.

«Estamos fortaleciendo nuestra defensa, debemos mantener nuestro territorio, debemos mantener nuestra soberanía, debemos mantener nuestra riqueza», concluyó Prabowo.