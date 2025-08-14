No hay una gran ingeniería, solo cuando llegaron RI-1 y Ri-2

Yakarta, Viva – Antes de la sesión anual MPR 2025 en el complejo MPR/ MPRRPDViernes 15 de agosto de 2025, Dirección de Tráfico Polda Metro Jaya Asegúrese de que no haya desvío de una corriente masiva.

El cierre del camino solo se realiza durante un momento crucial de llegada. Presidente Y vicepresidente. Una vez que ya están en el edificio, el tráfico volverá a la normalidad.

«At the time of the arrival of the President and the arrival of the Vice President, there might be a temporary detention of vehicle flow. If later all invited guests, including a series of presidents and vice presidents, were already in the MPR/DPR complex, the traffic flow around the DPR/MPR would be normated all,» said the Head of Operational Section of the Ditlantas Metro Jaya Police, Police Commissioner Robby Hefadus, Friday, August 1525.

El presidente, el vicepresidente, el liderazgo del MPR y los altos funcionarios estatales entrarán por la puerta principal del DPR/MPR en Jalan Gatot Subroto. Mientras tanto, otros invitados fueron dirigidos a la puerta trasera de la puerta de Pancasila.

Cientos de personal se distribuyeron en puntos propensos al tráfico, comenzando desde el paso elevado de Ladogi, el Junción T JCC a la Puerta Juvenil, el Mulia Hotel T-T-T-T-t, hasta la salida del MPR/DPR en la estación de Palmerah.

«Se han colocado casi todos los puntos en el entorno MPR», dijo.