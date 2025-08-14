No hay una gran ingeniería, solo cuando llegaron RI-1 y Ri-2

Viernes 15 de agosto de 2025 – 06:00 Wib
Yakarta, Viva – Antes de la sesión anual MPR 2025 en el complejo MPR/ MPRRPDViernes 15 de agosto de 2025, Dirección de Tráfico Polda Metro Jaya Asegúrese de que no haya desvío de una corriente masiva.
El cierre del camino solo se realiza durante un momento crucial de llegada. Presidente Y vicepresidente. Una vez que ya están en el edificio, el tráfico volverá a la normalidad.
«At the time of the arrival of the President and the arrival of the Vice President, there might be a temporary detention of vehicle flow. If later all invited guests, including a series of presidents and vice presidents, were already in the MPR/DPR complex, the traffic flow around the DPR/MPR would be normated all,» said the Head of Operational Section of the Ditlantas Metro Jaya Police, Police Commissioner Robby Hefadus, Friday, August 1525.
Leer también:
Puan destacó el caso del VIH que se elevaba drásticamente en Java Occidental, pidiéndole al gobierno que se mueva rápidamente
El presidente, el vicepresidente, el liderazgo del MPR y los altos funcionarios estatales entrarán por la puerta principal del DPR/MPR en Jalan Gatot Subroto. Mientras tanto, otros invitados fueron dirigidos a la puerta trasera de la puerta de Pancasila.
Cientos de personal se distribuyeron en puntos propensos al tráfico, comenzando desde el paso elevado de Ladogi, el Junción T JCC a la Puerta Juvenil, el Mulia Hotel T-T-T-T-t, hasta la salida del MPR/DPR en la estación de Palmerah.
Leer también:
Dijami 56 preguntas sobre la calumnia del diploma de Jokowi, Abraham Samad se sorprendió al preguntar este asunto
«Se han colocado casi todos los puntos en el entorno MPR», dijo.
¡Cuidado con el malentendido! La policía descarga hechos sobre el incluso incluso incluso
La policía afirmó que la política de incluso incluso incluso en Yakarta sigue siendo válida hoy, el viernes 15 de agosto de 2025, a pesar de la sesión anual de 2025 MPR en el complejo MPR/DPR.
Viva.co.id
15 de agosto de 2025