No hay tiempo para relajarse, John Herdman se enfrenta inmediatamente a la apretada agenda de la selección nacional de Indonesia.

VIVA – Cita Juan Herdman como entrenador Selección Nacional de Indonesia no sólo marca el cambio de capitán, sino que también abre un nuevo capítulo con desafíos en capas por delante. Sin un largo descanso, el técnico británico se enfrentó inmediatamente a un calendario de competiciones muy ocupado desde 2026 hasta principios de 2027.

PSSI colocando a Herdman como figura central del fútbol nacional. Con un contrato de dos años más una opción de extensión de dos años, Herdman recibió el mandato de dirigir la selección absoluta y la sub-23, desde una serie de partidos internacionales hasta los principales torneos asiáticos.

La primera agenda que le espera a Herdman es la FIFA Series en el período de la jornada de la FIFA del 23 al 31 de marzo de 2026. El estadio principal Gelora Bung Karno será el escenario inicial para que este nuevo entrenador acompañe a Jay Idzes y sus colegas en su primer partido internacional con el equipo de Garuda.

El nuevo entrenador de la selección de Indonesia, John Herdman

Indonesia es uno de los países anfitriones. Serie FIFA 2026junto con Australia, Azerbaiyán, Kazajstán y Puerto Rico. Este evento está diseñado como un lugar de encuentro para selecciones nacionales de todas las confederaciones, presentando un formato de mini competencia como la edición de 2024, aunque los detalles técnicos del torneo de este año no se han anunciado en detalle.

Después de la agenda de marzo, la selección nacional de Indonesia vuelve a tener un calendario de la jornada de la FIFA en junio de 2026. Después de eso, la atención se centra en la Copa AFF 2026, cuyo inicio está previsto para el 25 de julio. Este torneo regional es un desafío en sí mismo teniendo en cuenta que los logros de Indonesia en las últimas ediciones no han sido estables.

El equipo de Garuda avanzó por última vez a la final de la Copa AFF en la edición de 2020. Dos años más tarde, la progresión de Indonesia se detuvo en las semifinales, antes de finalmente no poder avanzar de la fase de grupos en la edición de 2024. Históricamente, Indonesia nunca ha ganado el título de la Copa AFF, aunque ha aparecido seis veces como finalista.

La serie de agendas internacionales continúa con el Día del Partido de la FIFA en septiembre, octubre y noviembre de 2026. Todo el calendario será una fase crucial para Herdman en la formación de la identidad de juego del equipo, así como en la preparación de objetivos a largo plazo.

El punto culminante de la gran agenda está en la Copa Asiática de 2027, que se celebrará en Arabia Saudita del 7 de enero al 5 de febrero de 2027. Además de sus deberes con la selección absoluta, Herdman también dirigirá a la selección indonesia sub-23 en los Juegos Asiáticos de 2026, que se celebrarán en Japón.