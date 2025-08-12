No hay tarifas adicionales de nosotros en Indian Pharma, Electrónica hasta ahora: Gobierno







El indio gobierno ha aclarado que los Estados Unidos no han impuesto aranceles adicionales sobre las exportaciones indias en sectores clave como los productos farmacéuticos y la electrónica hasta el momento, informó el PTI.

En una respuesta escrita al Lok Sabha, el Ministro de Estado de Comercio e Industria, Jitin Prasada, declaró que si bien se han introducido aranceles recíprocos en ciertos bienes indios exportados a los EE. UU., Estos no afectan actualmente los sectores farmacéuticos o electrónicos.

A partir del 7 de agosto, los EE. UU. Ha impuesto una tarifa recíproca del 25 por ciento en una selección de exportaciones indias, con un servicio adicional del 25 por ciento ad valorem que se aplicará a otros productos a partir del 27 de agosto.

«No se han impuesto aranceles adicionales a las exportaciones indias a los EE. UU. En sectores como los productos farmacéuticos y la electrónica todavía», dijo Prasada.

También dijo que el gobierno está comprometido con todas las partes interesadas, incluidos los exportadores y la industria, para recibir comentarios de su evaluación del impacto del recíproco aranceles impuesto por los Estados Unidos.

«El Gobierno atribuye la máxima importancia a proteger y promover el bienestar de los agricultores, trabajadores, empresarios, exportadores, MIPYME y todas las secciones de la industria», dijo Prasada.

Se estima que alrededor del 55 por ciento de las exportaciones de mercancías de la India a los Estados Unidos están actualmente sujetas a estos deberes.

Prasada agregó que el gobierno está consultando activamente con exportadores y representantes de la industria para evaluar el impacto potencial de estas tarifas.

«El Gobierno atribuye suma importancia a proteger y promover el bienestar de los agricultores, trabajadores, empresarios, exportadores, MIPYME y todas las secciones de la industria», dijo, según el PTI.

India también se dedica a negociaciones en curso con los EE. UU. En un bilateral acuerdo comercial (BTA) destinado a mejorar el comercio y la inversión asegurando la estabilidad arancelaria y la previsibilidad a largo plazo. Desde que comenzaron las conversaciones en marzo de 2025, se han completado cinco rondas de negociación. La sexta ronda está programada para el 24 de agosto, cuando el equipo estadounidense visitará India, informó la agencia de noticias.

En una respuesta separada, el Ministro mencionó que el Departamento de Comercio continúa monitoreando el impacto de estos aranceles adicionales y está trabajando con las partes interesadas para mitigar sus efectos a través de estrategias de promoción de exportaciones y diversificación de mercado.

(con entradas PTI)





Fuente