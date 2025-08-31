No hay suficiente alfabetización en la casa, videos masivos circulantes encuentran los escondites de Uya Kuya

Yakarta, Viva – Casa Vas a se unió a la víctima. Esta sorprendente noticia sigue a un incidente similar que anteriormente le sucedió a la Cámara de Política Sahroni y Eko Patrio.

A través de cargas en la historia de Instagram Denny SumargoVio una opinión inesperada, donde la cerca de la casa de Uya Kuya fue rota por las masas que luego entraron y saquearon los artículos en ella. ¡Desplácese para obtener más información!

En el video, parece que la multitud de masas logró derribar la cerca de la casa de Uya Kuya. Sin dudarlo, entraron en el área de la casa y comenzaron a tomar bienes pertenecientes al famoso presentador.

La aparición del frente de la casa de Uya Kuya

Las masas irrumpieron en el segundo piso para saquear lo que fuera en la casa. El sonido de la masa gritó gritos, «destruir» y los objetos de hogar ruptos.

Visto lujosos sillas, TV para la colección de gato mascota Uya kuya también desapareció. La foto familiar de Uya Kuya estaba acostada en el frente de su casa. Mientras tanto, la cerca de su casa negra solo queda con el esqueleto unido a la pared.

En la parte delantera de la casa también dispersaron una serie de artículos, como maletas a las sillas. Mientras que en la puerta del garaje del automóvil hay un graffiti de Pilox que dice ‘Esta casa fue confiscada por la gente’ ‘Uya Kuya’.

¿Se encontró el escondite de Uya Kuya?

No fue suficiente para saquear su casa, en la carga de otro video de Denny Sumargo, parece que las masas se reúnen frente a la puerta de un apartamento, que se cree que es un escondite para Uya Kuya.

«Anteriormente en el amanecer», escribió Denny Sumargo en el título que acompaña a su carga de video.

Mientras estaba en otro video cargado en el hilo, un internautor subió un video mientras pasaba a Uya Kuya en el aeropuerto. Uya que llevaba ropa blanca, parecía nerviosa mientras llamaba. También tuvo tiempo de responder amablemente cuando había una de las personas que lo saludaron.

«Quiero un vuelo a EE. UU.», Escribió la cuenta de hilo @MassStyodion.