No hay problema, para relajar la atmósfera

Yakarta, Viva – Presidente MPR RHODE ISLAND, Ahmad Muzani Habló sobre los miembros RPD RI, quien fue grabado fue absorto en el baile en la sesión anual de MPR, que se celebró el viernes 15 de agosto de 2025. La acción fue viral y se convirtió en una conversación pública.

En respuesta a este asunto, Muzani enfatizó que las canciones eran una atmósfera de relajación, tanto en pruebas como en otros eventos.

«Sí, creo que porque la canción es un intento de relajar la atmósfera, tanto en la sesión plenaria, DPR o MPR, o en el momento de la finalización de la ceremonia de los segundos de la Proclamación», dijo Muzani en el complejo del Parlamento, Senayan, Central Jakarta, 19 de agosto, 2025.



«Entonces, en nuestra opinión, es algo que no tiene problema porque se coloca fuera del evento formal», continuó.

Por otro lado, Muzani dijo que la acción bailar Lo que hicieron los miembros del DPR fueron reacciones espontáneas cuando escucharon el ritmo de la canción que se reproduce.

«En realidad, la gente baila para escuchar la canción que es automática. Si escuchamos la canción, especialmente la canción se ajusta al ritmo divertido, relajándola solo, el cuerpo se moverá», dijo Muzani.

«Ya sea la cabeza, ya sea las manos, o los pies, o incluso el cuerpo, las manos, los pies, la cabeza. Eso es algo natural si escuchamos la canción, entonces nuestros cuerpos se balancean o se mueven, algo normal y ordinario», concluyó.

Para obtener información, Viral en las redes sociales que muestran la acción de los miembros de la Cámara de Representantes de Indonesia (DPR) está bailando después de la sesión anual de la Asamblea Consultiva del Pueblo Indonesio.

Parecían disfrutar de las cepas de Gemu Fa Mi re. De hecho, muchas personas se despiertan de sus asientos para bailar.

El video cosecha una variedad de comentarios picantes de ciudadanos. Muchos afirmaron estar decepcionados y considerados representantes de las personas que no empatizarán con la condición de las personas que tenían dificultades.