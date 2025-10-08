No hay otra opción, Bugonia trata la política como absurda

La nueva película “No hay otra opción» realmente hace una comida de su título. Se nos dice, por ejemplo, que la corporación papelera que ha empleado a You Man-soo (Lee Byung-hun) durante 25 años no tuvo otra opción que despedirlo y, más tarde, que todo el campo de la fabricación de papel no tiene otra opción que racionalizar radicalmente su fuerza laboral. Desafortunadamente para sus pares, Man-soo decide que, para asegurar el futuro de su familia, no tiene otra opción que matar a sus compañeros solicitantes de un de los pocos que quedan empleos.

Dirigida por el maestro surcoreano Park Chan-wook, “No Other Choice” probablemente generará comparaciones con “Parasite”, que de manera similar evaluó las diferencias de clase en la Corea contemporánea, y de manera similar mostró a un autor global en la cima de sus poderes. Después de un aclamado estreno en Venecia, “No Other Choice” se proyecta en el Festival de Cine de Nueva York esta semana, seguida de una presentación teatral en Estados Unidos, a través del distribuidor de “Parasite”, Neon, en Navidad. Pero “Parásitos” se sintió unos cuantos giros más cerca de la realidad: dónde aterriza su historia en sus momentos finales es ciertamente inesperado, pero está contada con una visión tan puntillista de la naturaleza humana que parece como si, de alguna manera, pudiera

han sucedido.

“No Other Choice”, por el contrario, se inclina hacia lo absurdo; donde “Parasite” fue elaborada con delicadeza, esta película se mueve con grandes cambios. La situación de Man-soo parece demasiado real: está demasiado apalancado en una casa que no puede soportar abandonar, enfrenta constantemente nuevas demandas de efectivo (¡la profesora de violonchelo de su hija cree que debería actualizarse a un instrumento más caro!), es demasiado mayor para ser empleable pero demasiado joven para jubilarse. Pero su respuesta, una trama al estilo “Espía contra espía” llevada a cabo de forma torpe, es tan evidente que enfatiza doblemente lo difícil que está. Sólo alguien que realmente necesitara el dinero idearía un plan para localizar al resto del grupo de solicitantes para un puesto vacante y eliminarlos. ¡Las cosas están muy mal ahí fuera! Para empeorar las cosas, Man-soo es un mal tirador y un mentiroso inepto cuya mejor idea sobre qué hacer con los cuerpos es enterrarlos en su propio patio trasero.

Esta está lejos de ser la única película de este año que utiliza una narración extremis para resaltar el mundo en el que de alguna manera nos encontramos viviendo. “One Battle After Another” de Paul Thomas Anderson y “Eddington” de Ari Aster representan a individuos que intentan hurgar en una pesadilla de Estados Unidos definida tanto por la violencia rapaz como por un clima tan hostil a la verdad que la realidad misma parece estar doblegándose. (La película de Anderson actualiza el paisaje surrealista de California de la década de 1980 de la novela “Vineland” de Thomas Pynchon hasta el día de hoy.) Y la próxima película de Yorgos Lanthimos, “Bugonia”, en sí misma una nueva versión de una película surcoreana, utiliza una historia grandiosamente extraña sobre un hombre con una enfermedad mental que secuestra a un ejecutivo farmacéutico que cree que es un extraterrestre para plantear grandes preguntas sobre la creciente brecha de riqueza, el poder corporativo y, en última instancia, si vale la pena vivir la vida moderna.

Estos son directores muy diferentes, pero todos están en el escalón más alto del cine en el escenario mundial, y todos se sienten cómodos con lo extraño durante toda su carrera. Pero anteriormente “lo extraño” se ha utilizado con fines menos explícitamente políticos. Cada uno de estos directores emerge este año con historias que utilizan las herramientas de la rareza para abordar directamente el estado del mundo, y se siente como un reconocimiento directo de que estamos en un nuevo paradigma.

Uno no puede evitar apoyar a Man-soo, incluso si ganar el juego que ha construido resultará en la muerte de personas inocentes. Parte de esto, tal vez, es que Lee lo interpreta con un sombrío entendimiento de que obviamente está equivocado, pero simplemente sin opciones. (Ahí está otra vez el título de la película.) Parte de esto también es que las paredes del público se cierran, en el sentido de que pueden ser sólo un cambio en los vientos alisios económicos al estar ellos mismos en la posición de Man-soo. Quizás esta película tenía que ser absurda por razones que van más allá de satirizar un momento histórico fuera de control: contarlo claramente sería demasiado difícil de soportar.