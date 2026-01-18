No hay necesidad de hacer largas colas, la SIM móvil saluda a Yakarta hoy

Jacarta – El permiso de conducir o carné de conducir es un documento importante que todo conductor de vehículos a motor debe tener. Con un período de validez de cinco años, los propietarios de una SIM deben asegurarse de que el proceso de renovación se realiza antes de que finalice el período activo para que sigan siendo legales para conducir.

Para brindar comodidad al público, la Policía vuelve a operar servicios SIM alrededor en varios lugares estratégicos. La presencia de este servicio permite a los solicitantes ampliar su SIM sin tener que acudir a la oficina de Satpas, que suele estar llena de colas.

Basado en información del sitio web oficial Korlantas Polri que fue reportada VIVA AutomotrizLunes 19 de enero de 2026, Polda Metro Jaya está preparando servicios de SIM móvil en cinco áreas de DKI Yakarta. Esta instalación tiene como objetivo acelerar el proceso de ampliación y al mismo tiempo aumentar el confort público.

En el área del sur de Yakarta, los servicios Mobile SIM están disponibles en el Kalibata Trilogy Campus. Mientras tanto, los residentes del centro de Yakarta pueden acudir a la oficina de correos de Lapangan Banteng para solicitar extensiones de SIM.

Para la gente del oeste de Yakarta, los coches Mobile SIM operan en dos lugares, a saber, Citraland Mall y LTC Glodok. Mientras tanto, los residentes del este de Yakarta pueden aprovechar el servicio de extensión SIM disponible en Grand Mall Cakung.

Todos los servicios de SIM móvil en el área de Yakarta están abiertos desde las 08.00 WIB hasta las 14.00 WIB. Se recomienda a las personas llegar temprano porque el número de cupos de servicio es limitado cada día.

Además de prestar servicio en el área de la capital, los servicios de SIM móvil también están disponibles en varias áreas intermedias. En Bandung, las personas pueden solicitar extensiones SIM en Dago Plaza y ITC Kebon Kelapa con horario de atención de 09.00 a 12.00 WIB.

Mientras tanto, los residentes de Bekasi pueden aprovechar el servicio SIM móvil que opera en Burger King Harapan Indah de 08.00 a 10.00 WIB. Para los residentes de Bogor, los servicios están disponibles en BTM Mall y Yogya Dramaga con un horario de servicio de 09.00 a 12.00 WIB.

Cabe señalar que el servicio SIM Móvil solo atiende renovaciones de SIM A y SIM C que aún se encuentran activas. Los solicitantes deben traer un KTP válido, una licencia de conducir original y una fotocopia, así como un certificado de salud y los resultados de una prueba psicológica.

En referencia al Reglamento Gubernamental Número 60 de 2016 sobre Ingresos Estatales No Tributarios, la tarifa para extender SIM A se fija en 80 mil IDR, mientras que SIM C es de 75 mil IDR. Con el servicio SIM Móvil se espera que las personas puedan renovar su SIM a tiempo de una forma más práctica.