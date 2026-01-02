No hay nada especial en eso

VIVA – En medio de la atención pública sobre el proceso de divorcio Ridwan Kamil y Atalia Praratya, que todavía se presenta como candidata al Tribunal Religioso de Bandung, ha surgido otra cuestión que no es menos llamativa. Nombre del cantante Aura Kasih Se debatió ampliamente después de vincularlo a una serie de rimas que Ridwan Kamil había pronunciado en eventos oficiales.

Esta conversación está creciendo rápidamente en las redes sociales. Los internautas están ocupados conectando diferentes informaciones consideradas «lógicamente compatibles», desde las similitudes en momentos de vacaciones en Europa, como la propiedad de una Vespa amarilla, hasta la costumbre de Ridwan Kamil de insertar el nombre Aura Kasih en rimas humorísticas. Esta especulación también generó acusaciones de una relación especial entre los dos. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



Aura Kasih y Ridwan Kamil

Respondiendo a la cuestión que sigue difundiéndose, la abogada de Ridwan Kamil, Wenda Aluwi, finalmente habló después de la audiencia de seguimiento el miércoles 31 de diciembre de 2025. Destacó que la relación de su cliente con la figura a la que a menudo se hace referencia con las iniciales AK no es más que conocerse como figuras públicas.

«Sí, has visto un fotograma en varios eventos. Esto significa que si se conocen, se conocen», dijo Wenda citando YouTube Intense Investigation el viernes 2 de enero de 2026.

Wenda también corrigió la opinión pública sobre las rimas de Ridwan Kamil que mencionan el nombre Aura Kasih. Según él, las rimas son parte de la cultura comunicativa de los javaneses occidentales y se utilizan comúnmente en diversas ocasiones, sin significados ocultos.

«En Java Occidental todo el mundo usa pantun. No tiene nada de especial», subrayó.

No sólo sobre rimas, el abogado de Ridwan Kamil también respondió casualmente a las especulaciones de los internautas sobre las similitudes en los artículos personales de su cliente y Aura Kasih. Consideró que estas acusaciones eran demasiado forzadas e infundadas.

«Sin comentarios, no lo sé. Además, no hay nada malo en tener el mismo artículo. Se vende libremente, no una edición limitada o algo así. Veo que sólo hay dos en el mundo», bromeó Wenda.

Además, Wenda confirmó que la cuestión de una tercera persona no estaba incluida en absoluto en la demanda de divorcio de Atalia Praratya. Destacó que los documentos legales presentados se refieren únicamente a las dos partes involucradas en el caso, sin mencionar otros nombres.