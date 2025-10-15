No hay nada de malo en unir fuerzas, dice Sule sobre la inclusión de Raj Thackeray en MVA







En medio de crecientes especulaciones sobre el jefe de Maharashtra Navnirman Sena (MNS) Raj Thackeray Supriya Sule, líder del PNC liderado por Sharad Pawar y potencialmente uniéndose al Maha Vikas Aghadi (MVA), dijo que no había nada de malo en que los partidos políticos se unieran por el interés nacional, informó el PTI.

Sin embargo, aclaró que todos los altos dirigentes del MVA tomarán una decisión sobre este asunto de forma conjunta.

En declaraciones a los periodistas en Pune el miércoles, Supriya Sule dijo: «No hay nada malo en unirse por el interés nacional. Pero la decisión de incluir a Raj Thackeray en el MVA será tomada por todos los altos dirigentes. Se trata de decisiones políticas importantes, que no deben tomarse delante de las cámaras. Estos asuntos se discuten en reuniones. Informaremos al público una vez que se tome una decisión», según el PTI.

Sus comentarios siguen a la reciente muestra de unidad de Raj Thackeray con los principales líderes de la oposición, incluidos Sharad Pawar y Uddhav Thackeray, durante una visita al Director Electoral de Maharashtra, S Chockalingam, para plantear preocupaciones sobre supuestas irregularidades en el proceso electoral, particularmente en las listas de votantes.

Raj Thackeray, durante el encuentro con el Estado Comisión Electoral (SEC), sugirió que la autoridad informe a la Corte Suprema (CS) sobre problemas en los padrones electorales y pida tiempo antes de anunciar el cronograma electoral. «Durante cinco años no se celebraron elecciones para los órganos locales. ¿Qué diferencia habría? ¿Qué importa ahora si las elecciones se retrasan un par de meses más?» Dijo Raj.

La participación activa de Raj Thackeray ha provocado un nuevo debate sobre si el MNS pasará a formar parte formalmente de la alianza MVA, que actualmente incluye al Congreso, Shiv Sena (UBT) y NCP (SP).

A principios de esta semana, el diputado de Shiv Sena (UBT), Sanjay Raut, sugirió que el MNS está abierto a una alianza que incluya al Congreso. Sin embargo, algunos líderes del Congreso en Maharashtra han expresado su oposición a cualquier asociación con el MNS.

Mientras tanto, sobre la fila de pasaportes que involucra al gángster fugitivo Nilesh Ghaywal, Supriya Sule dijo: «Los pasaportes los emite el Ministerio de Asuntos Exteriores, no la policía. Todo el mundo conoce el proceso y quién ha ocupado el poder durante los últimos 11 años», según el PTI.

Según Pune PolicíaSe cree que Ghaywal huyó del país utilizando un pasaporte obtenido de manera fraudulenta. Las autoridades emitieron un Aviso de Atención y actualmente están investigando cómo logró obtener el pasaporte a pesar de sus antecedentes penales.

