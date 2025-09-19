¡No hay misericordia! FC TWENTE PUERTA CLAIL PARA MEES HILGERS

VIVA – Bek Equipo nacional Indonesia, Mees Hilgersnuevamente ausente de la lista de jugadores FC Twente. Ciertamente no apareció cuando los Tukkers viajan a la sede de Sparta Rotterdam en la continua Eredivisie, viernes 19 de septiembre de 2025

Leer también: La debilidad de Irak Dipreteli, el equipo nacional indonesio es una gran ganancia



El nuevo entrenador del FC Twente, John Van Den Brom, enfatizó que no había un punto brillante con respecto al futuro de Hilgers. El problema del contrato que envolvió al defensor de 24 años todavía encontró un final muerto hasta el día anterior a la pelea.

«Desafortunadamente, no hay un desarrollo nuevo. Desafortunadamente para mí, el club y los mees, la situación no ha cambiado y no cambiará hasta mañana [Jumat]. Entonces Mees no está en el escuadrón «, dijo Van Den Brom, citado de Twente Insite.

Leer también: Por el bien del equipo nacional indonesio, el calendario de la Super League se pospone



Para Van Den Brom, el partido contra Sparta se convirtió en su debut después de ser nombrado para reemplazar a Joseph Oosting el 15 de septiembre. Sin embargo, el paso inicial en la silla de entrenamiento del FC Twente debe vivirse sin Hilgers que todavía se apartan del equipo principal.

El propio Hilgers ha estado en una situación difícil durante mucho tiempo. Su rechazo a extender el contrato que terminó esta temporada hizo que la gerencia eligiera congelarlo. El club espera vender a Hilgers para no perder jugadores gratis.

Leer también: Historia de DePok: desde el color ijo, pig ngepet, casos covid-19, a Miliano Jonathans Depok People en el equipo nacional indonesio



Los esfuerzos para liberarlo en el mercado de transferencias el verano pasado no cumplieron con un acuerdo. Como resultado, FC Twente solo tiene tiempo hasta enero de 2026 para encontrar una solución antes de que el contrato de Hilgers esté completamente agotado.

Como nuevo entrenador, Van Den Brom confirmó que siguió la política de gestión. Mientras no haya un nuevo acuerdo de contrato, Hilgers no volverá a jugar.

«No [Hilgers tidak dimainkan]. Ya tenemos un acuerdo interno al respecto y mantengo el acuerdo «, enfatizó.

Aun así, Van Den Brom agregó que la decisión final permaneció en manos del director técnico del FC Twente, Jan Streuer. «Si escucho de Jan [Streuer] que puedo perderlo [Hilgers]Entonces esa es una elección para mí «, dijo.

Esta condición hace que Hilgers tenga que ser paciente esperando cambios en las actitudes de manejo. Mientras tanto, FC Twente continúa luchando en la competencia de Eredivisie sin la presencia de un defensor que también es una parte importante. Equipo nacional indonesio.