No hay manipulación o negocio sucio que ocurra en la sonda de accidente aéreo de IA: Naidu







El ministro de aviación civil, K Rammohan Naidu, dijo el martes que «no hay manipulación o negocio sucio» en la investigación sobre el Accidente aéreo de Air India Eso mató a 260 personas el 12 de junio.

Su afirmación viene en el contexto de las preocupaciones expresadas en ciertos sectores sobre la investigación de la Oficina de Investigación de Accidentes de Aviones (AAIB) sobre el accidente fatal.

Naidu dijo que todos tienen que esperar a que el informe final de AAIB Probe sepa qué sucedió exactamente.

«No hay manipulación, o no hay asuntos sucios en la investigación. Es un proceso muy limpio y muy completo que estamos haciendo de acuerdo con las reglas …», dijo el ministro.

Estaba hablando al margen de una función de lanzamiento de libros en el capital nacional.

