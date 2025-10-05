¡No hay lugar para líderes incompetentes!

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto enfatizar liderazgo De TNI debe priorizar ejemplar. Él dijo, no había lugar en el TNI para los líderes que no eran competentes.

Leer también: PRABOWO: Los soldados tienen derecho a demandar al mejor liderazgo en el TNI



Prabowo enfatizó esto mientras dirigía el 80 aniversario del TNI en Monas, Central Yakarta, el domingo 5 de octubre de 2025.

«El liderazgo en el TNI debe conducir a un liderazgo ejemplar, debe conducir al liderazgo de Ngarso Sung Tulodo, debe dar un ejemplo al frente. No hay lugar para los líderes que no competenteeso no es profesionalque no entienden sus deberes «, dijo Prabowo.

Leer también: PRABOWO: Tni surge y se hunde con la gente de Indonesia



Prabowo también explicó que todos los elementos del liderazgo de TNI deben dar ejemplos y mostrar la profesionalidad del trabajo frente a sus subordinados.

«El TNI necesita mi mejor liderazgo en nombre de la nación y la gente, recuerdo a todos los elementos del liderazgo de TNI de cada escalón de todos los niveles, siempre debe fomentar y siempre debe dar ejemplos», explicó.

Leer también: Teniente General Bambang Trisnohadi Comandante del 80 aniversario del TNI, Adhi Makayasa-Redang Kopassus



Además, Prabowo también recordó a todos los soldados de TNI que continuaran fomentando y entrenándose. No quería, los soldados tni dejaron los tiempos y la tecnología hoy.

«El TNI debe prepararse, continuar fomentándose, entrenarse, galvanizarse, explorar todo el conocimiento necesario, seguir el desarrollo de los tiempos, seguir el desarrollo de la tecnología, el TNI no debe dejarse atrás, esto no debe ser descuidado», concluyó Prabowo.