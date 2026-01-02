No hay jugador más grande que Persib, ¡adelante!

VIVA – Federico Barba se dice que está a punto de pasar de persib Bandung. Según los informes, el Pescara de la Serie B italiana es un destino potencial para el defensa de 31 años en el mercado de fichajes de mitad de temporada.

Esta noticia fue revelada por primera vez por el periodista italiano Nicolo Schira el miércoles 31 de diciembre de 2025. En su informe, Schira dijo que Pescara había mantenido conversaciones avanzadas para traer a Barba de Persib.

Schira escribe que el regreso de Barba a Italia está a sólo un paso, ya que la intensidad de la comunicación entre Pescara y Persib se está volviendo más seria.

Defensa de Persib Bandung, Federico Barba

En medio de este tema, Barba también hizo una declaración que luego generó diversas interpretaciones. Cuando se reunió en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), el martes 23 de diciembre de 2025, admitió que extrañaba a su familia en Italia y que atravesaba un período que no era fácil.

Barba enfatizó que aún no ha tomado una decisión porque aún no se ha abierto el mercado de fichajes. Sin embargo, su confesión sobre su condición personal fue considerada parcial. bobo como señal de vacilación a la hora de permanecer en Bandung.

Las reacciones de los seguidores también aparecieron en las redes sociales, especialmente en la columna de comentarios de Instagram de Federico Barba. Algunos Bobotoh todavía esperan que el defensa se quede al menos hasta el final de la temporada. Expresaron su apoyo a que Barba siga vistiendo el uniforme de Persib.

«Solo una temporada barba, por favor quédate» comentó un Bobotoh.

Por otro lado, bastantes Bobotohs han manifestado que están dispuestos a aceptar si Barba decide irse. En varios comentarios surgió la opinión de que no hay un jugador más grande que Persib Bandung.

“No hay un jugador más grande que Persib, si quieres ir, adelante», dijo Bobotoh.

“Mis palabras son, EL BORDADO EN EL PECHO ES MÁS GRANDE QUE EL NOMBRE EN LA ESPALDA, ¡así que lo que sea! dijo otro.

También están Bobotoh que destacan la importancia de respetar las decisiones personales de los jugadores, aunque todavía esperan que Barba pueda completar una temporada completa con Persib.

«Para Bobotoh, respetamos la decisión del jugador, aunque espero jugar una temporada hasta el final de la liga, pero incluso si tiene que irse, debe ser capaz de aceptar la realidad y respetarla». escribió otro Bobotoh.