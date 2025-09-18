`No hay evidencia, poniendo acusaciones sobre ECI,` Bihar Rajya Sabha MP Sicks Rahul







Líder de la oposición Rahul Gandhi reiteró el jueves sus acusaciones de fraude de votación contra el Comisión electoral. Slamamando las afirmaciones de Gandhi, Rajya Sabha, miembro del Parlamento (MP) Manan Kumar Mishra, dijo que no tiene evidencia, por lo que está haciendo acusaciones contra la comisión electoral, informó la agencia de noticias ANI.

Mishra afirmó además que el público sabe que no hay pruebas de ‘votar chori’ y Gandhi es solo que los indios engañadores.

En declaraciones a los medios de comunicación, Mishra dijo: «El resultado de toda la conferencia de prensa no fue nada … no hay evidencia. Rahul Gandhi Siempre habla sin sentido … el público no se verá afectado por esto … no hay evidencia de cómo se manipuló el software «.

«Está colocando acusaciones orales … no hay importancia de eso a los ojos de la ley … el público sabe que no tiene evidencia; es por eso que está poniendo acusaciones en un organismo constitucional como la Comisión Electoral», dijo además, según ANI.

Temprano en el día, el líder principal del Congreso criticó a la Comisión Electoral de la India por presuntamente «no cooperar» con la investigación de fraude de votantes abierto por el Departamento de Investigación del Crimen de Karnataka (Karnataka CID) en el segmento de la Asamblea de Aland en el distrito de Kalaburagi, informó ANI.

Gandhi también afirmó que la investigación sobre el presunto fraude se ha estancado durante más de dos años, ya que el organismo de la encuesta no responde a las cartas enviadas por el CID, calificándolo de «prueba» que el comisionado electoral principal Gyanesh Kumar es «proteger los corbos de voto (ladrones de votos)», informó ANI.

Mientras tanto, la encuesta desestimó todas las acusaciones hechas por Gandhi, mencionando que no los nombres de los votantes no pueden ser eliminados por un miembro del público en línea.

En su respuesta al diputado de Lok Sabha, el organismo de la encuesta dijo: «Las acusaciones hechas por Rahul Gandhi son incorrectas y sin fundamento. No puede eliminar ningún voto en línea por ningún miembro del público, como lo concede erróneamente Rahul Gandhi.

La Comisión Electoral también declaró que las acusaciones hechas por Gandhi contra Kumar son infundadas e incorrectas.

(Con entradas ANI)





