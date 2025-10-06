No hay director de escape de ahora en Ozzy Dying mientras Doc estaba en edición

«Ozzy: No Escape From Now», lanzado en Paramount+ el 6 de octubre (junto con varias proyecciones especiales de los fanáticos), no se suponía que fuera un documental póstumo que miraba hacia atrás en los últimos años de Ozzy OsbourneLa vida. Pero eso es lo que trágicamente resultó ser después de que el ícono del rock falleció en julio, cuando la película todavía estaba en la edición.

Directora Brit Tania Alexander, con el consentimiento y la participación de Sharon Osbourne (quien produce el ejecutivo), se había propuesto hacer una película explorando las secuelas de la caída de Ozzy que cambió la vida en 2019, el peaje que le llevó a él, su salud mental y su familia, junto con sus desesperados esfuerzos por volver al escenario y la devastación emocional de tener que cancelar su gira de despedida.

En medio del dolor, «No Escape From Now» también logra exhibir la comodidad que Ozzy encontró en hacer música una vez más, particularmente por lo que sería su álbum de estudio final «Patrate Number 9», y su determinación de decir una última adiós a sus fanáticos, culminando con su triunfante concierto en su casa en su casa de Birmingham (rodeada por algunas de las estrellas más grandes de la roca en el plan en el plan de ellos, la mayoría de ellos extremadamente emocionados por el héroe de su hogar.

Cuando Ozzy falleció menos de tres semanas después, Alexander todavía estaba en la edición de la película. Pero como explica, no solo continuó, a petición completa de la familia, sino que, salvo una adición al final, no cambió un segundo.

¿Cómo se presentó esta película?

Phil [Alexander, producer and former editor of Kerrang! magazine] Y tengo una relación muy larga con los Osbornes. Sabíamos lo que le había sucedido a Ozzy, y sabíamos que estaba haciendo «el número nueve del paciente». Tuvimos una conversación con Sharon. Queríamos contar la historia de lo que le había sucedido desde ese otoño, que sabíamos que realmente lo habían impactado a él y a la familia, y ella dijo: Bueno, realmente quiero que se lo cuente, pero quiero que sea que sea, por duro que sea, no quiero que se saquen ningún golpe. Lo único que sabes sobre los Osbournes es que son realmente honestos. No hay giro involucrado. Sharon te permitirá tener completamente tu libertad, pero siempre quisimos prefijar eso con: esto es lo que queremos hacer. Y si iba a haber banderas rojas, las habría marcado.

Entonces, ¿efectivamente le dio acceso a todas las áreas?

Cuando tienes a alguien tan enfermo como Ozzy, solo necesitas tener cosas un poco más planificadas en el sentido de ‘¿Cuáles son tus intenciones’? Y Sharon nunca bloqueó nada y realmente confiaba. Entramos sabiendo que podría haber algunos altibajos cuando se trataba de poder filmar porque estaba pasando por operaciones, o estaba pasando por malos parches. Así que solo teníamos que ser flexibles. Pero ella dijo: Solo diga la verdad. Hemos pasado por un momento terrible, por lo que queremos que se refleje.

Como dices, estás tratando con alguien que está realmente enfermo y atraviesa los altibajos. ¿Alguna vez hubo algún momento en los que se sintió demasiado intrusivo o donde era demasiado para él continuar?

Hubo momentos que ves en la apertura donde se sienta en su silla y está bastante incómodo, debido a los de Parkinson, pero también porque tenía un dolor de espalda horrible continuamente. Siempre era muy consciente de sus cojines. Entonces le preguntábamos constantemente, ¿quieres parar? Y él es el tipo de persona que se sienta y se va, ¿cuánto tiempo va a tomar esto? Y luego, honestamente, unos 20 minutos, ¿realmente estaría disfrutando charlando sobre sí mismo y decir,? ¿Tiene más preguntas? Se podía ver que era parte de su día y casi algo agradable de hacer.

El Doc se acumula para el show de despedida final de Ozzy en Birmingham y si podrá o no aparecer. Pero este concierto ni siquiera se había discutido cuando comenzaste.

Lo cual es una locura. Cuando comenzamos a filmar con él, tuvo que posponer su gira mundial. Entonces, cuando estábamos filmando, siempre se trataba, ¿podrá hacer la gira? ¿Puede ponerse en forma para hacer la gira? Y luego hace los Juegos de la Commonwealth y regresa con todas las armas ardiendo, diciendo: Voy a hacer la gira. Y luego la alfombra volvió a tirar. Así que hasta ese momento, estábamos viendo si podía volver al escenario para hacer la gira. Y luego literalmente sucedió en esa chat. Le había estado diciendo a Sharon: Siento que no he dicho gracias y adiós, y si no puedo hacer una gira, necesito hacer algo. Y entonces ella dijo qué hay de hacer este último espectáculo. No comenzamos con que ese fuera el final. Nuestro lanzamiento fue una historia sobre la batalla de un hombre para volver al escenario por última vez. Pero eso es en lo que se convirtió. Y la determinación que vi. Tenía sepsis a fines de abril, y creo que tenía 72 días antes de estar en el escenario. La determinación fue fenomenal.

Me encantaron las escenas con los otros rockeros importantes que se reúnen. La calidez y el amor que tienen hacia Ozzy fue tan dulce de ver

Hay un verdadero respeto y amor. Muchos de esos tipos se reflejarán cuando eran niños y cómo cambió sus vidas. Billy Corgan se molestó mucho. James Hetfield fue realmente emocional. Se refiere mucho de muchas maneras diferentes. Fue un momento extraordinario para mí, ver a Ozzy ver a esos artistas realmente grandes cantando sus canciones frente a él. Y estaban realmente nerviosos, lo sentiste. Pero sí pensé que dijeron algunas cosas realmente bonitas, y todas realmente lo decían en serio.

Esto fue hecho como un médico vivo. ¿En qué etapa estabas cuando Ozzy falleció?

Estábamos en la edición y nos quedaron otras seis semanas. Cortamos 90 minutos y estábamos haciendo los últimos 30: la acumulación del concierto de despedida. Después de morir, había una parte de mí ese pensamiento, si mira hacia atrás en los 90 minutos ahora se verá diferente a través de una nueva lente. Así que lo vi y no lo cambié, solo pensé, no, es la misma película que corté antes. Y termina exactamente de la misma manera que siempre quisimos, donde se corta a negro. Aparte de nosotros, agregamos la procesión fúnebre al final a pedido de la familia.

Qué conversaciones se tuvieron sobre el documento con la familia, que obviamente estaban de luto en ese momento. ¿Alguna vez hubo una sugerencia de no seguir adelante?

Querían que continuáramos. Sharon siempre ha estado realmente detrás de él. Ella siempre ha sido realmente solidaria. Pero solo hubo una solicitud de la familia de que agregamos el montaje de cortinas al final. Entonces lo hicimos. Pero de lo contrario no cambió, y terminó donde estaba destinado a terminar originalmente.

¿Y ningún otro elemento de la película cambió en absoluto?

Nada en absoluto, porque todavía llegó al escenario. Fue desgarrador mirar la escena de él y Sharon hablando sobre cómo podía colgar el micrófono y luego ‘solo somos nosotros, pasando por el jardín’. Eso fue realmente difícil de cortar. Mi editor y yo lloramos un poco a veces.