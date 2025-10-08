No hay crecimiento económico sostenible sin mejorar los recursos humanos

Jacarta – Ministro de Inversiones y Downstreaming/Jefe de BKPM, Rosan Roeslani destacó que el desarrollo y mejora de la calidad de los recursos humanos (RRHH) es una de las principales condiciones para su creación crecimiento económico calidad y sostenible.

En sus declaraciones en el ‘Investor Daily Summit 2025’, Rosan consideró que no habrá crecimiento económico sostenible si no se mejora la calidad humana.

«Sin mejorar la calidad de los indonesios que también crecen y se desarrollan juntos, el crecimiento (económico) no será sostenible», dijo Rosan en JICC Senayan, Yakarta, el miércoles 8 de octubre de 2025.



Ministro de Inversiones y Downstreaming/Jefe del BKPM Rosan Roeslani Foto : Kris – Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Por ello, Rosan recordó que para alcanzar el objetivo de crecimiento económico del 8 por ciento, proclamado por el presidente Prabowo Subianto, todos los sectores deben hacer esfuerzos conjuntos y coordinarse para que esto suceda.

Incluso explicó que actualmente el principal apoyo al crecimiento económico de Indonesia proviene del 54 por ciento del consumo interno, del 27 al 28 por ciento de la inversión, del 7 por ciento del gasto público y de las exportaciones netas que rondan sólo el 2 por ciento.

«Y a partir de esta estructura se puede ver que la inversión es uno de los principales motores de la economía», dijo.

Así, Rosan enfatizó que los esfuerzos para impulsar la inversión son una de las claves importantes para acelerar el crecimiento económico nacional.

Por lo tanto, es seguro que el gobierno continuará esforzándose por mejorar el clima de inversión y el clima industrial en el país, incluso a través de diversas políticas que sean más eficientes y competitivas.

El objetivo es que la inversión realizada no sólo sea grande en términos de valor, sino también de alta calidad, tenga un impacto positivo, sea sostenible y sea realmente capaz de crear empleo, como una de las principales tareas del gobierno.

«Porque no sólo buscamos el valor de la inversión, sino también la calidad. La inversión debe ser sostenible, tener un impacto positivo y lo más importante es que pueda crear empleo», afirmó.