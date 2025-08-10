¡No hay comandantes de las tropas que conducen desde atrás, lideran desde el frente!

BatuJajar, Viva – Presidente Prabowo Subianto Recordar a los líderes TNIa partir de Comandante Tni, comandante de las tropas para comandante El equipo será un ejemplo y un buen ejemplo para sus hombres.

Leer también: PRABOWO: ¡No hay una nación independiente sin un soldado fuerte!



Prabowo Pedir a los líderes y comandantes de la unidad en el TNI debe llevar a sus tropas desde el frente, incluso sumergirse directamente en áreas vulnerables y estar en el medio de sus soldados durante la situación de crisis.

«Los hermanos como líderes deben liderar desde el frente. Comandante de TNI, comandante del TNI, comandantes, comandantes de la brigada, comandantes del batallón lideran desde el frente, lideran en el medio de las tropas, siempre en los lugares más peligrosos, siempre en el lugar más crítico», dijo Prabowo en el título de las tropas operativas y el honor militar en el Pusdiklatpasppassus Pusdiklatus, BatuJar, West Bandung, West Banding, West Banding, West Banding, West Banding, West Banding, Banding, West Banding, West Banding, West Banding, Banding, Banding, West Banding, West Banding, West Banding, West Banding, West Banding, West Banding, Banding Regency, West Banding, West Bande Java, domingo, agosto de 2025.

Leer también: Prabowo presenta el rango de general honorario general de 5 cifras, incluida Sjafrie Sjamsoeddin



«No hay un comandante de las tropas que lideran desde atrás. Líderes desde el frente, el líder da un ejemplo, el líder es el mejor soldado», dijo Prabowo

Prabowo dijo que los líderes y los comandantes de TNI eran las personas elegidas y confiadas como líderes. Dejó un mensaje a los comandantes recién inaugurados para proteger a sus tropas y miembros lo más posible.

Leer también: Perfil del elegante TNI Lt. Gen. Tandyo Budi Revita, candidato para comandante adjunto del TNI



«Sus subordinados están lo más bien posible. Sus hombres son como sus propios hijos biológicos. Llevan bien. Entréelos bien. Entrenarlos con fuerza, pero no con crueldad. Y, siempre recuerdan, somos el ejército de la gente. Nacemos de la gente. Somos los hijos biológicos de la gente. Servimos a la gente.

Anteriormente, el presidente Prabowo inauguró e inauguró al comandante adjunto General Tni Tandyo Budi Revita, al comandante de Kopassus, teniente general Djon Afriandi, al comandante del Cuerpo de Marines Teniente General de Tni (Mar) Endi Supardi, comandante del Cuerpo de Tropas de Troops Madya Tni Deny Muis, y Madyset.

El presidente Prabowo luego instaló a seis nuevos comandantes de Kodam, a saber, el mayor general Kristomei Sianturi como comandante militar xxi/radin inten, mayor general Zainul Arifin como comandante de xxii/tambun bungai, mayor tni arief gajah mada como comandante de xx/tuanku imam bonjol, y el maj. Xxiv/mandala trikora.