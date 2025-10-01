No hay cargos adicionales en UPI; RBI confirma después de una reunión de política monetaria







Poco después de anunciar el tasa de repositorio sin cambiosEl gobernador del Banco de la Reserva, Sanjay Malhotra, también destacó los cargos adicionales cero en las transacciones UPI. El gobernador de RBI dijo que no hay una propuesta para recaudar ningún cargo en las transacciones UPI.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, el gobernador también dijo que el banco central está examinando una propuesta para permitir a los prestamistas bloquear remotamente los teléfonos móviles comprados a crédito en caso de incumplimiento en los pagos de EMI.

Mientras responde a una pregunta sobre si hay una propuesta para imponer cargos sobre las transacciones de UPI, ¿que han aumentado significativamente?

El vicegobernador del Banco de la Reserva de la India dijo que no había una propuesta para recaudar ningún tipo de cargos en las transacciones UPI.

Mientras hablaba en la reunión de política posterior a la Conferencia de prensa, dijo: «¿Habrá cargos en UPI?» Bueno, no hay una propuesta ante nosotros «, según lo citado por la agencia de noticias PTI.

En el bloqueo digital de teléfonos comprados a crédito, el vicegobernador dijo que el asunto estaba bajo consideración.

Vicegobernador de RBI M. Rajeshwar Rao agregó que se están examinando los pros y los contras con respecto al bloqueo digital de los teléfonos.

Destacando las perspectivas futuras de la economía y la estructura fiscal de la India, el vicegobernador dijo que «el problema del bloqueo digital está bajo examen, como ha señalado el gobernador. Hay pros y contras en ambas partes en términos de equilibrar los derechos y requisitos del cliente, la privacidad de los datos y los requisitos de los acreedores.

Durante la conferencia de prensa, Malhotra y otros adjuntos gobernadores respondieron a una gran cantidad de consultas, incluidas las posibilidades de recorte de tarifas en las próximas políticas y la depreciación de la rupia.

En el corte de la tasa, el gobernador destacó que la inflación ha disminuido considerablemente, proporcionando espacio para la flexibilización monetaria.

Sobre el valor de depreciación de la rupia frente al dólar estadounidense, el gobernador de RBI afirmó que el banco central no se dirige a ningún nivel o banda, sino que solo trata de verificar la volatilidad indebida.

Malhotra también exudaba la confianza de que el muy alto PIB La trayectoria de crecimiento continuará con la estabilidad de los precios, y el gasto de capital privado se recuperará.

El gobernador del RBI enfatizó además que el RBI elevó la proyección de crecimiento del PIB al 6.8 por ciento para el año fiscal actual de su estimación anterior de 6.5 por ciento debido a las buenas actividades económicas en la primera mitad de 2025-26.

(Con entradas de PTI)





