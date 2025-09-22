No hay capital cultural de capital

Yakarta, Viva – Jefe de gabinete presidencial (KSP), Muhammad Qodari Explicar el propósito de Capital Nusantara (Iknet) que se determinó como la ciudad capital en 2028. Dijo que aunque IKN se convirtió en una capital política, no significaba que hubiera otras ciudades capitales, como la economía a la cultura.

«En realidad, no significa que habrá un capital político, entonces habrá un capital económico, ¿verdad? Habrá una capital cultural y otras capitales más tarde. No, no significa», dijo Qodari a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, el lunes 22 de septiembre de 2025.

Qodari dijo que IKN debe tener tres instalaciones principales de pilares, a saber, ejecutivo, legislativo y judicial para estar listo para funcionar. Más tarde, los tres pilares estarán listos en 2028.

La atmósfera de Kipp ikn en el distrito de Sepaku, Penajam Paser Utara Regency, East Kalimantan Foto : Entre fotos/aditya nugroho

«¿Con quién hablarás? ¿Con quién es la reunión?

«Entonces, si quieres un juicio, se ha cumplido. Ya hay todo, el ejecutivo ya existe, la legislatura ya existe y el poder judicial ya existe», continuó.

Anteriormente informado, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, confirmó la continuación del proyecto desarrollo Capital de la ciudad de Nusantara (IKN) en el este de Kalimantan. Más tarde, IKN se determinará como la ciudad capital.

PRABOWO determinó esto en la regulación presidencial (Peres) número 79 de 2025 sobre la actualización del plan de trabajo del gobierno de 2025, que fue promulgado a partir del 30 de junio de 2025.

«La planificación y el desarrollo del área, así como la transferencia a la ciudad capital del archipiélago se llevaron a cabo como un esfuerzo para apoyar la realización de la ciudad capital del archipiélago para convertirse en la capital de las ciudades políticas en 2028», dijo el reglamento el viernes 19 de septiembre de 2025.

En esta regulación, Prabowo se centrará en la implementación del desarrollo de IKN en el área central del gobierno que se construyó en un área de 800-850 hectáreas.

El porcentaje del desarrollo del área de la oficina en IKN alcanzó el 20 por ciento del área de tierra, la construcción de una residencial de vivienda decente y asequible alcanzó el 50 por ciento, la infraestructura del 50%, así como el índice de accesibilidad y conectividad a 0.74.

Un trabajador está supervisando la construcción de proyectos de vivienda de trabajadores de la construcción que se utilizarán para que los trabajadores construyan infraestructura en IKN, Penajam Paser Utara. (Ilustración fotográfica)

No solo eso, el perpresa también regula la cantidad de transferencia ASN a IKN.

«La cantidad de transferencia y/o asignación de ASN a la ciudad capital del archipiélago alcanza 1.700 – 4.100 personas», fue escrita en el artículo (b).

Además, el alcance de los servicios de Smart City en IKN alcanzó el 25% para la implementación de la transferencia y administración del gobierno en IKN.