No hay Bill Gates, estas son las 10 personas más ricas del mundo en 2025

Yakarta, Viva – En 2025, donde la era de la tecnología es cada vez más sofisticada, la riqueza de los líderes mundiales, aparentemente cambió. Estas cifras, no solo un símbolo de éxito financiero, sino también un ejemplo de cómo sus ideas podrían convertirse en activos por valor de cientos de miles de millones de dólares.

Leer también: 34 años de triunfo, Bill Gates finalmente renunció a la lista de 10 personas más ricas en los Estados Unidos



Este año, lista La persona más rica El mundo se ha actualizado, y esto muestra cómo algunos nombres legendarios aún dominan, mientras que la nueva generación comenzó a subir.

Forbes Grabe que diez La persona más rica del mundo Tiene una riqueza mínima de US $ 100 mil millones o equivalente a RP1,640 billones (suponiendo un tipo de cambio de RP16,400), que se encuentra principalmente en forma de acciones e inversiones, no en efectivo en el banco.

Leer también: Este hombre puede derrocar a Elon Musk, aunque solo sea brevemente



La siguiente es una lista, como se resume de la tasa bancaria, el lunes 15 de septiembre de 2025.

Lista de 10 personas más ricas del mundo 2025

Leer también: Bill Gates reveló el trabajo imposible para ser reemplazado por AI durante los próximos 100 años, ¿interesado por desviarse?



1. Elon almizcle: US $ 384 mil millones (RP6,297 billones)

Elon Musk, nacido en Sudáfrica, construyó Tesla en un jugador importante en el mercado de vehículos eléctricos y alentó la exploración espacial a través de SpaceX. Musk también compró Twitter, que luego se cambió a X. Su riqueza vino de Tesla, SpaceX y las acciones de inversión iniciales en PayPal.

2. Larry Ellison: US $ 383 mil millones (RP6,281 billones)

El fundador de Oracle controlaba casi toda la isla Lana’i en Hawai. En septiembre de 2025, su riqueza aumentó casi US $ 100 mil millones en solo un día.

3. Mark Zuckerberg: US $ 264 mil millones (RP4,330 billones)

El fundador de Meta Platforms, anteriormente conocido como Facebook, Zuckerberg comenzó una compañía desde su habitación dormida en Harvard. Meta Mastered Facebook, Instagram y WhatsApp, así como invertir en inteligencia artificial.

4. Jeff Bezos: US $ 252 mil millones (Rp. 4,133 billones)

El fundador de Amazon también estableció Blue Origin para la comercialización de viajes espaciales y compró el Washington Post en 2013 por US $ 250 millones (Rp4.1 billones). Bezos fundó el Bezos Earth Fund con una donación de US $ 10 mil millones (RP164 billones).

5. Página de Larry: US $ 210 mil millones (RP3,444 billones)

Page fundó Google (ahora Alphabet) con Sergey Brin y dirigió la compañía durante varios períodos. Alphabet es una de las compañías públicas más grandes del mundo.

6. Sergey Brin: US $ 196 mil millones (RP3,214 billones)

Brin, con Page, desarrolló Google en el garaje de Silicon Valley. Había servido como presidente de Google hasta 2019.

7. Steve Ballmer: US $ 172 mil millones (RP2,821 billones)

El ex ejecutivo de Microsoft lideró la compañía de 2000 a 2014 y compró el equipo de baloncesto de Los Ángeles Clippers. Su riqueza vino de las acciones de Microsoft y otras inversiones.

8. Bernard Arnault: US $ 162 mil millones (RP2,657 billones)

El fundador de LVMH adquirió marcas de moda de lujo como Louis Vuitton, Christian Dior, Moët & Hennessy y Tiffany, convirtiendo a LVMH en una de las compañías más grandes de Europa.

9. Jensen Huang: US $ 154 mil millones (RP2,526 billones)

El CEO y fundador de NVIDIA lideró el crecimiento de una compañía de semiconductores que recibió un gran estímulo de la demanda de tecnología de inteligencia artificial, lo que convierte a Nvidia en la compañía más valiosa del mundo en julio de 2025.

10. Michael Dell: US $ 151 mil millones (RP2,476 billones)

El CEO Dell Technologies comenzó un negocio de computadoras desde su dormitorio en la Universidad de Texas en la década de 1980 y controló grandes acciones en Broadcom a través de la adquisición de VMware.

Lecciones de multimillonarios del mundo

Su riqueza provino principalmente de la propiedad de acciones en su propia empresa. Este multimillonario construyó su riqueza durante años, no el resultado de la suerte instantánea.

Su éxito muestra la importancia de la visión, el trabajo duro y la paciencia en la construcción de activos. Además, su empresa es pública, para que la comunidad en general también pueda invertir y obtener ganancias a través de acciones.