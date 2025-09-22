No hay alivio a Jacqueline Fernández por parte de la Corte Suprema en Rs 200 Cr Lavado de dinero







La Corte Suprema se negó a proporcionar cualquier alivio a la actriz Jacqueline Fernández el lunes. El Tribunal de Apex desestimó además su petición presentada en relación con el caso de fraude de 200 millones de rupias vinculadas a Conman Sukesh Chandrasekhar.

La actriz de Bollywood, Jacqueline, había impugnado la orden de la Corte Superior de Delhi en la Corte Suprema. Anteriormente, el 3 de julio, el Tribunal Superior de Delhi rechazó la petición para anular el FIR alojado contra ella por el servicio de urgencias en un caso de lavado de dinero, informado por IANS.

Según lo informado por la agencia de noticias IANS, Jacqueline Fernández señaló al presentar la súplica de que la evidencia presentada por el ED supuestamente demostró que es víctima del ataque objetivo de Sukesh y no el coacusado.

Según los informes, la súplica también mencionó que el Edición En sí mismo admitió que los funcionarios de la cárcel de Tihar le dieron a Sukesh acceso a teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. Las instalaciones proporcionadas por los funcionarios de la cárcel a Sukesh Chandrasehkhar supuestamente se usaron para estafar al demandante original, junto con varios miembros de la fraternidad de la película, incluida Fernández.

Además, la súplica declaró además que dado que la actriz de Bollywood, Jacqueline Fernández, es testigo de enjuiciamiento en el delito de predicado, cualquier procedimiento adicional contra ella debe anularse lógicamente.

Mientras respondía a su petición, el Tribunal Superior de Delhi declaró que «la determinación de si el acusado cometió un delito o no solo puede hacerse durante la audiencia en el tribunal inferior», según lo citado por la agencia de noticias IANS.

Jacqueline Fernández también afirmó que todos los cargos en su contra son falsos y que ella no tenía conocimiento de los antecedentes penales de Sukesh al presentar la petición de anulación en la Corte Suprema de la India.

Anteriormente, el ED había acusado a Jacqueline de supuestamente recibir regalos de lujo por valor de alrededor de Rs 7 millones de rupias de Sukesh. Sin embargo, ella constantemente ha dicho que no era consciente de su pasado criminal.

Anteriormente, el Tribunal Superior de Delhi también se había negado a anular el caso, alegando que «las preguntas sobre la intención de Jacqueline y el conocimiento del delito deben examinarse durante el juicio del caso», según IANS.

El problema se metió en el centro de atención cuando la policía de Delhi reservó a Sukesh por presuntamente engañar a los cónyuges de antiguos promotores de Ranbaxy, Shivinder Singh y Malvinder Singh, de 200 millones de rupias.

(Con insumos de IANS)





