No hay agentes extranjeros para gobernar Venezuela después del secuestro de Maduro por EE.UU.

Caracas, EN VIVO – Líder interino Venezuela, Delcy Rodriguezconfirmó que «ningún agente extranjero gobierna Venezuela» tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro por fuerzas militares Estados Unidos de América.

Rodríguez hizo estas declaraciones en un evento televisado el martes, un día después de que Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararan inocentes en un tribunal de Nueva York de cargos de conspiración para traficar drogas.

Rodríguez, quien anteriormente fue vicepresidente del gobierno de Maduro, enfatizó que «el gobierno venezolano está a cargo de nuestro país, y nadie más. No hay agentes extranjeros gobernando Venezuela». en un discurso transmitido a nivel nacional.

Los comentarios se produjeron en medio de afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de que Estados Unidos ahora “controla” Venezuela luego de la operación militar que condujo a la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses en Caracas a principios de este mes.

Trump incluso dijo que Washington «administraría» Venezuela durante la fase de transición, afirmación que Rodríguez negó rotundamente.

Mientras tanto, el fiscal general de Venezuela pidió la liberación inmediata de Maduro y su esposa. «Las operaciones militares, sin una declaración de guerra o una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, constituyen un acto ilegal de agresión armada de carácter terrorista», afirmó Tarek William Saab, valorando la medida estadounidense como una violación del derecho internacional y una agresión contra la soberanía del país.

Los ataques militares estadounidenses llevados a cabo el sábado mataron a decenas de personas en Venezuela. El gobierno venezolano publicó el martes una lista de 24 soldados muertos en el ataque antes del amanecer, mientras que el gobierno cubano también anunció que 32 miembros de su ejército habían muerto en la acción.

Posteriormente, Rodríguez declaró un período de luto de siete días para honrar a los militares caídos, afirmando que el período de luto se impuso en honor a aquellos que habían «sacrificado sus vidas en defensa de Venezuela y del presidente Nicolás Maduro». (Al Jazeera)