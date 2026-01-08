No hay agentes externos gobernando Venezuela, dice presidenta interina Delcy Rodríguez







de Venezuela La presidenta interina, Delcy Rodríguez, afirmó este martes (miércoles, hora de India) que el país está gobernado por el Gobierno de Venezuela y no por ninguna potencia extranjera, rechazando las afirmaciones del presidente estadounidense Trump, quien dijo que necesita “acceso total” a Venezuela.

Sin embargo, la propia legitimidad de Rodríguez como nuevo líder de Venezuela enfrenta una grave oposición. La ganadora del Nobel y líder opositora María Corina Machado alegó que Rodríguez está plagado de corrupción y tiene relaciones con Irán y Rusia. «Todo el mundo en Venezuela y en el extranjero sabe perfectamente quién es ella y el papel que ha jugado. Fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos por la corrupción y todo el involucramiento que tiene en actividades criminales… una de las principales artífices y directora de los centros de tortura en Venezuela», dijo Machado.

Mientras tanto, Rodríguez anunció el martes siete días de luto nacional tras las muertes reportadas durante el reciente ataque estadounidense en Caracas y la captura del dictador venezolano. Nicolas Madurú y su esposa y también pidió su regreso de la detención estadounidense en Nueva York.

Rusia acude en ayuda del petrolero perseguido por EE.UU.

Un petrolero vacío, anteriormente conocido como Bella 1, se ha convertido en un punto de enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, ya que esta última envió recursos navales, incluido un submarino, para recuperarlo. Bella 1 lleva más de quince días intentando evadir el bloqueo estadounidense a los petroleros sancionados cerca de Venezuela. No logró atracar en Venezuela y cargar petróleo. Aunque el barco está vacío, la Guardia Costera estadounidense lo persiguió hasta el Océano Atlántico.

