‘No hay acuerdo de paz de Ucrania unilateral en Alaska’: Zelenskyy, líderes europeos







Líderes europeos, preocupados por las posibles concesiones para RusiaInstó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a no llegar a un acuerdo unilateral de la paz de Ucrania con el presidente Vladimir Putin durante su próxima reunión en Alaska, informó CNN. El canciller alemán Friedrich Merz convocó una cumbre virtual con Trump, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, y varios líderes europeos en medio de temores de que Putin pudiera buscar influir en el presidente de los Estados Unidos en que acepte términos favorables a Rusia.

Después de la cumbre virtual, Zelensky y el canciller alemán se dirigen a los reporteros en Berlín, Alemania, después de su reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, según CNN. Dos diplomáticos europeos familiarizados con la reunión virtual confirmaron que Trump parecía decir que presionaría por un alto el fuego incondicional en su reunión con Putin.

Según las fuentes, Trump dijo que creía que un alto el fuego Sería una muestra de buena voluntad de Rusia, y también señaló que el territorio ucraniano no es para él negociar. Los líderes de Ucrania, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Finlandia, la OTAN y la Unión Europea habían participado en la reunión virtual con Trump. Fue seguido por otra reunión más amplia de la «coalición de lo dispuesto» a la que asistió el vicepresidente estadounidense JD Vance, según CNN.

Después de la reunión, Zelensky dijo que los líderes acordaron «cinco principios comunes» para presentar el «formato de negociaciones» que se celebrará en Alaska, incluido un enfoque en un alto el fuego y garantías de seguridad «verdaderamente confiables». «Todo lo relacionado con Ucrania debe discutirse exclusivamente con Ucrania. Debemos preparar un formato trilateral para las conversaciones. Debe haber un alto el fuego, ese es el número uno», dijo.

Agregó: «Debe haber garantías de seguridad, verdaderamente confiables. Y hoy, el presidente Trump habló de su apoyo a este y de la preparación de Estados Unidos para participar». «Rusia no puede tener un veto sobre las perspectivas europeas y de la OTAN de Ucrania», dijo. «Las conversaciones de paz deben combinarse con la presión adecuada sobre Rusia». Zelensky también enfatizó que las sanciones contra Rusia deberían fortalecerse si no se llega a un acuerdo de alto el fuego el viernes.

