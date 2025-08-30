No haremos la muerte de Affan en vano

Yakarta, Viva – La atmósfera de emoción envolvió la TPU de caucho Bivak, Central Yakarta, viernes 29 de agosto de 2025. Cientos de dolientes vinieron a entregar la última partida Affan kurniawan21 años -HO -Old en línea Taxis de motocicletas (OJOL) que fueron asesinados por vehículos tácticos BRIMOB (Rantis) durante la manifestación el día anterior.

Entre los dolientes, se vio un político y activista social, Rieke Diah Pitaloka. Su presencia no es solo como miembro del DPR, sino también como una voz que quiere garantizar que la muerte de Affan no termine sin justicia. ¡Desplácese para obtener más información!

«Alhamdulillah, el funeral se ha completado, yendo sin problemas. Este es mi abuelo. Rieke dijo después de la procesión fúnebre.

El abuelo con voz temblorosa pero firmemente intervino.

«Nuestra familia en principio lo ha dejado, pero la ley aún se mantiene. Esa es nuestra esperanza para la familia», dijo.

Fomente la evaluación policial y el llamado al presidente

Rieke consideró que la muerte de Affan no era solo una tragedia personal para la familia, sino una fuerte alarma para el país. Instó a que la policía fuera investigada de inmediato, e incluso le pidió al presidente Prabowo Subianto que interviniera para llevar a cabo una evaluación seria de la institución de la Policía Nacional.

«Debido a que este OJOL está en toda Indonesia, así que para todos permanecen calmados. La muerte de Affan, por supuesto, instamos a ser investigados a fondo y también el presidente Prabowo, le apoyamos a Dare para evaluar a la policía indonesia, por supuesto», dijo.

Mensaje para la comunidad OJOL: no se deje provocar

Rieke también entregó un mensaje profundo a toda la comunidad de Ojol en Indonesia. Según él, aunque la tristeza es tan grande, las emociones no deberían explotar en nuevos disturbios.

«Por lo tanto, invito a los amigos de Ojol en toda Indonesia a ser emocionados, recuerde que también tienes una familia, nuestra lucha también es aún larga. No haremos la muerte de affan en vano. La familia tampoco quiere otro afecto», dijo Rieke.

Para él, la partida de Affan debe ser un impulso para luchar por las regulaciones y políticas que están más a favor del bienestar de los conductores de Ojol en todo el país.

«La familia también quiere que la vida de Ojol sea mejor y, por lo que sé, también es la esperanza de Affan porque Affan siempre lucha con nosotros», agregó.

Al final, Rieke enfatizó que este dolor debe convertirse en una fuerza compartida.

«Una vez más, los amigos de Ojol en toda Indonesia estamos tranquilos, todos nosotros. Somos consistentes en los pasos por los que luchamos juntos», concluyó.