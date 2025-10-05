No hagas nada demasiado malo «o la FCC atacará

Colin Jost retrató a Pete Hegseth durante el primer frío abierto de la temporada 51, lamentando que «¡nuestro ejército es gay como el infierno!» Pero también de luto que «¡Tampoco ha sido más gordo!»

Esto reflejó su reunión de la vida real con los principales generales de los militares esta semana, durante la cual la reunión fue extrañamente similar. La versión de Jost acaba de deshacerse de cualquier subtexto, exigiendo que los militares estén llenos de «hombres calientes, triturados y sin pelo que definitivamente no son gay».

Entonces el Trump de James Austin Johnson interrumpió decir que estaba «solo vigilando SNL«Y» asegurarse de que no digan nada demasiado malo sobre mí «.

Trump luego consiguió a Meta, diciendo: «SNL 51 con un comienzo difícil: 17 nuevos miembros del elenco y tienen la ‘actualización de fin de semana’ que se abre el frío», un guiño a las inicios y disparos desde el verano.

También se metió en un golpe a Jost, diciendo: «Pensé que estaría con sus amigos en el Festival de Comedia de Riad», con Jost teniendo que admitir que no recibió una invitación.

Trump luego le recordó a la audiencia que si la noche se salía de control, «mi perro de ataque en la FCC Brendan Carr lo cuidaría». Mikey Day luego de puntillas en la escena como Carr, corrigiendo a Trump cuando pronunció mal su nombre.

Trump terminó el segmento diciendo: «Recuerda: papá está mirando».

