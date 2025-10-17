¡No hagas del endeudamiento un hábito, paga a tiempo y evita la usura!

Jacarta – Deuda Las cuentas por cobrar son una forma de muamalah o interacción social profunda islam lo cual es legalmente permisible o permisible hacer. Una persona puede pedir dinero prestado a otra siempre que lo haga sobre la base de un acuerdo y con buenas intenciones.

El cuidador de Al Bahjah LPD, KH Yahya Zainul Ma’arif o como se le conoce familiarmente Buya YahyaExplica que básicamente, la práctica de las deudas y cuentas por cobrar surge del deseo de ayudar a otros que lo necesitan.

En su explicación, Buya Yahya enfatizó que alguien que debe dinero debe comprometerse a devolver el dinero prestado. También recordó que cada transacción debe realizarse de manera ordenada y transparente.

«Si pides dinero prestado, ¿cuáles son las enseñanzas tradicionales del endeudamiento? Aquellos de ustedes que toman en serio poder pagarlo a tiempo, luego lo escriben en blanco y negro, entonces no piensen en su corazón en huir de las deudas. Recuerden, quien está endeudado y quiere huir, inmediatamente reduce su fortuna», dijo Buya Yahya, citado en YouTube Al-Bahjah TV, el sábado 18 de octubre de 2025.

Por otro lado, para las personas que piden prestado seriamente y tratan de pagar sus obligaciones, Allah les brindará ayuda sin importar el monto de la deuda. Porque, en el Islam, pagar las deudas es una obligación inaplazable.

El Profeta SAW dijo, “El mejor de vosotros es el que mejor paga vuestras deudas.(AR Muttafaq ‘alaih)

Buya Yahya también destacó el comportamiento de algunas personas que se aprovechan de las difíciles condiciones de otras personas ofreciendo préstamos que devengan intereses. Recordó firmemente que esta práctica estaba incluida riba y la ley está prohibida en el Islam.

«Así que si alguien te presta dinero, no te ahogues con extras. Se llama riba, es ilegal», insistió Buya Yahya.

«Si quieres ayudar, ayúdalo en serio. Si realmente no es capaz, no debes obligarlo. De hecho, hay que darle tiempo», continuó.

Aparte de eso, Buya Yahya aconsejó a la gente que no convierta las deudas en un hábito o pasatiempo. Los préstamos sólo deben concederse por motivos claros y con una planificación cuidadosa.

«Así que está bien si pides prestado a tus familiares (para) capital, pero debe haber cálculos. El negocio también debe ser claro. No pidas dinero prestado pero no está claro, se perderá de nuevo», concluyó.