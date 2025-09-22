"No habrá estado palestino": Benjamin Netanyahu al Reino Unido, Canadá, Australia







Primer ministro israelí Benjamin Netanyahu Se opone firmemente al Reino Unido, Canadá y a Australia para reconocer a Palestina y dijo que no habrá estado palestino al oeste del río Jordán. En una declaración fuertemente redactada publicada en PMO, condenando la medida, el primer ministro Netanyahu prometió dar una respuesta a los países después de su visita a los Estados Unidos.

«No habrá un estado palestino. La respuesta al último intento de forzarnos a un estado terrorista en el corazón de nuestra tierra se dará después de mi regreso de los Estados Unidos», dijo Netanyahu. Netanyahu alegó que al reconocer a Palestina, están «gratificando el terror con un enorme premio», expresando su determinación de no dejar que esto suceda.

«Tengo un mensaje claro para aquellos líderes que reconocen un estado palestino después de la horrible masacre del 7 de octubre: estás recompensando el terror con un premio enorme. Y tengo otro mensaje para ti: no va a suceder. No habrá Estado palestino al oeste del río Jordán. Durante años he impedido la creación de ese estado terrorista, contra una tremenda presión, tanto doméstica como desde el extranjero «, dijo.

«Hemos hecho esto con determinación, y con una estadista astuta. Además, hemos duplicado el asentamiento judío en Judea y Samaria, y continuaremos en este camino», agregó. Australia, Canadá y el Reino Unido, en un esfuerzo coordinado, reconocieron el estado palestino el domingo, pidiendo una solución de dos estados.

Sin embargo, la tríada dijo que Hamas debe dejar de existir de inmediato. «Australia reconoce formalmente el estado independiente y soberano de Palestina. Al hacerlo, Australia reconoce las aspiraciones legítimas y largas de la gente de Palestina a un estado propio», declaró en un comunicado la oficina del primer ministro australiano.

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelíes ha condenado la acción de los países, afirmando que pondría en peligro la seguridad en la región y es contrario a lo que buscó lograr. «Israel rechaza categóricamente la declaración unilateral del reconocimiento de un estado palestino realizado por el Reino Unido y algunos otros países. Esta declaración no promueve la paz, sino que, por el contrario, desestabiliza aún más la región y socava las posibilidades de lograr una solución pacífica en el futuro. El Ministerio de Asuntos Exteriores dijo en un comunicado.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente