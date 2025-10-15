No ha habido ninguna revisión de RKAB para Freeport

Jacarta – Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, dijo, PT puerto franco Indonesia (PTFI) aún no ha presentado una solicitud revisión Plan de Trabajo y Presupuesto de Costos (RKAB), después del incidente corrimiento de tierras en su mina subterránea hace algún tiempo.

Lea también: Prabowo encargado de gestionar los recursos naturales, Bahlil: no lo gastemos todo de una vez



«Hasta ahora no hemos tenido ninguna revisión del RKAB para Freeport», dijo Bahlil en la zona de Senayan, en el centro de Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Explicó que actualmente PTFI todavía está enfocado en reorganizar varios aspectos de su minería, luego de que la mina subterránea en Grasberg Block Cave (GBC), Mimika Regency, Papúa Central, experimentara un deslizamiento de tierra de material húmedo.

Lea también: Se revisarán las normas cambiarias para los resultados de las exportaciones, Purbaya: el presidente lo anunciará





El ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, asistió a Minerba Convex 2025 Foto : YouTube Dirección General de Televisión de Minerales y Carbón

El incidente detuvo las actividades mineras en la zona y la empresa se centró en rescatar y evacuar a las siete víctimas que quedaron atrapadas en el deslizamiento de tierra.

Lea también: 2026 No más importaciones de diésel, el gobierno confía en el programa B50



Tras evacuar los cuerpos de siete trabajadores que resultaron víctimas, actualmente se están deteniendo las operaciones en la mina para realizar una evaluación en profundidad.

«Rezamos para que lo que se está haciendo ahora para las medidas posteriores al desastre pueda completarse pronto», dijo Bahlil.

De hecho, continuó Bahlil, el impacto del cese de las actividades productivas en la zona también contribuyó a esto. horno de fundición Freeport en Gresik, Java Oriental, no recibe suministros de concentrado.

«Entonces, debido a que el suministro de concentrado aún no es óptimo, el (rendimiento) de la fundición definitivamente se verá afectado. Entonces, ¿cómo puede funcionar la fundición? Espere hasta la evaluación técnica del incidente subterráneo de ayer», dijo.

Se sabe que anteriormente el director presidente de PTFI, Tony Wenas, dijo que la fundición Freeport en Gresik no podía funcionar porque no recibió el suministro de materias primas concentradas, desde que se derrumbó la mina subterránea en Grasberg Block Cave (GBC).

«Ahora se puede decir que las operaciones están paradas porque no hay concentrado. Ojalá podamos operar pronto, aunque no esté a plena capacidad, para tener el concentrado que producimos para enviar a las fundiciones», afirmó.