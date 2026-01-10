«No fue la decisión»: India rechaza la afirmación de Estados Unidos sobre el estancamiento del acuerdo comercial







India rechazó el viernes como «inexactas» las declaraciones del secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, de que el año pasado no se pudo sellar un acuerdo comercial propuesto entre los dos países porque el primer ministro Narendra Modi no hizo una llamada telefónica al presidente. Donald Trump.

Nueva Delhi también afirmó que seguía interesada en concluir un acuerdo comercial “mutuamente beneficioso” entre las dos “economías complementarias” y señaló que Modi y Trump mantuvieron conversaciones telefónicas en ocho ocasiones en 2025 sobre diferentes aspectos de los vínculos.

Las negociaciones para un acuerdo comercial bilateral entre las dos partes se toparon con un importante obstáculo después de que Trump impusiera un enorme arancel del 50 por ciento a la India, incluido un arancel adicional del 25 por ciento por su compra de productos rusos. petróleo crudo. La nueva disputa entre las dos partes se produjo mientras sus relaciones seguían tambaleándose en lo que posiblemente sea la peor fase de las últimas dos décadas.

En sus controvertidos comentarios, Lutnick detalló que el acuerdo comercial entre India y Estados Unidos no se ha concretado hasta ahora. La decisión de negociar el acuerdo comercial se tomó en una reunión entre el primer ministro Modi y el presidente Trump en la Casa Blanca el 13 de febrero.

“Hemos visto los comentarios. India y Estados Unidos se comprometieron a negociar un acuerdo comercial bilateral ya el 13 de febrero del año pasado”, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Randhir Jaiswal.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente