No fue aprobado hasta que terminó en una demanda de divorcio.

Jacarta – Hogar de la pareja Angbeen Rishi Y Adly Fairuz está al final del camino. La noticia de que Angbeen presentó una demanda de divorcio en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta es la respuesta a la especulación pública que ha estado circulando durante algún tiempo.

Lea también: Adly Fairuz demandó el divorcio de Angbeen Rishi, esta es la primera fecha del juicio



Relaciones Públicas del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta confirmó el registro del caso. Sin embargo, aún no se ha revelado la razón exacta detrás de la decisión de Angbeen de poner fin a su matrimonio con el actor. Desplázate para saber más, ¡vamos!

La historia de amor de ambos ha llamado la atención desde el principio. Desde su primer encuentro hasta ahora que termina en divorcio, el recorrido de la relación de Angbeen y Adly ha estado lleno de dinámicas familiares y conflictos que se han robado la atención. ¿Cualquier cosa?

Lea también: Adly Fairuz demandada por divorcio de Angbeen Rishi



Encuentro inicial: el amor florece en el lugar de rodaje

El amor de Angbeen y Adly comenzó en el lugar del rodaje. La relación entre los dos en realidad comenzó a partir de un matrimonio arreglado: la intención de Adly de encontrar una pareja para su amigo hizo que se enamorara de Angbeen.

Lea también: El Presidente Jokowi hace públicas hileras de figuras de sacrificio de vacas con un peso fantástico, algunas de las cuales alcanzan las 1,3 toneladas



Luego, los dos tuvieron una relación romántica en 2016. En ese momento, Adly ya era conocido por el público porque había tenido relaciones con varias mujeres, incluidas Shireen Sungkar, Dina Anjani y una futura doctora llamada Lala.

Para Angbeen, Adly es su primer amor. A los 18 años admitió que nunca antes había tenido una relación. Ese hecho parece ser una de las razones por las que Adly se siente atraída por él.

Compromiso sin el consentimiento de la madre

Su relación continuó hasta la etapa de compromiso el 25 de noviembre de 2018. Con un concepto indio festivo, este momento debería ser un nuevo capítulo feliz para ambos. Sin embargo, la ausencia de la madre de Angbeen, Yulia Wirawati, marcó el comienzo de una ruptura en las relaciones familiares.

Yulia admitió que se enteró de la propuesta de su hija no por su familia, sino por informes de infoentretenimiento. Desde marzo de 2017, se sabe que Angbeen abandonó la casa de su madre y eligió vivir con su padre, Tommy Rishi, después de que se dijera que su madre desaprobaba su relación con Adly.

El conflicto se intensifica: la policía informa a la madre biológica

Poco después del compromiso, la relación entre madre e hija empeoró. Angbeen denunció a su madre ante la policía de Metro Jaya bajo sospecha de difamación.