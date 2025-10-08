No formación, sino equilibrio de juego

Jacarta – Antes del duro partido contra Arabia Saudita en Clasificación para la Copa del Mundo 2026 en la zona asiática, gran parte de la atención del público se centrará en la composición de los jugadores y las formaciones que utilizará el entrenador de la selección nacional de Indonesia. Patricio Kluivert.

Sin embargo, el observador de fútbol Tommy Welly o Toalla de tapón considera que el aspecto más importante del equipo Garuda no es la formación, sino principio de juego También conocido como los principios básicos del juego.

Según él, Kluivert aporta un enfoque más moderno. No quiere que el equipo se centre sólo en los números del tablero de estrategia, sino en cómo los jugadores entienden la estructura del juego, tanto en ataque como en defensa.

«Lo importante no es el 4B. Sino principio de juegoEntonces, ¿puede este equipo tener equilibrio en la estructura del juego? dijo Bung Towel, citado por tvOne.

Explicó que los principios del juego en cuestión incluyen el equilibrio en la transición de la defensa al ataque, el control del espacio entre líneas y la velocidad en la lectura de los cambios en las situaciones en el campo.

Según él, esta fue la base principal del estilo de juego de Kluivert mientras dirigía el equipo de Garuda.

«Si nos fijamos en los juicios contra Líbano y Taiwán, no fueron sólo ejercicios de formación. Fueron ejercicios para construir estructura. Desde cómo los laterales suben pero los mediocampistas están listos para cubrir el espacio, hasta cómo la primera línea no sólo presiona sino que también está lista para defender rápidamente», explicó Bung Towel.

Bung Towel también hizo una interesante predicción sobre la alineación elegida por Patrick Kluivert. Según él, el puesto de portero lo ocupará Martin Paes, mientras que el nuevo delantero naturalizado, Ole Romeny, probablemente no será titular de inmediato.

«Si Audero no está, Martin Paes entrará. Ole Romeny puede que sólo juegue entre 15 y 20 minutos», dijo Bung Towel.

Según él, la decisión tenía sentido porque a Paes le costó más adaptarse al estilo de juego y comunicación de la zaga. Se dice que el portero del FC Dallas está más preparado mentalmente para afrontar la presión de la anfitriona Arabia Saudita.

«Paes tiene muchas horas de vuelo y está tranquilo. Kluivert necesita sin duda un portero que sepa construir ataques desde abajo y que esté tranquilo ante la presión del rival», explicó.